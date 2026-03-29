Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

desafío a eeuu

Petrolero ruso con 730 mil barriles de crudo ingresó en aguas territoriales de Cuba

El petrolero ruso, que ya ingresó en aguas cubanas, tiene previsto arribar al puerto de Matanzas este lunes 30 de marzo, lo que supone un alivio para la vida en la isla.

El Anatoly Kolodkin ya navega en aguas de Cuba.

El Anatoly Kolodkin ya navega en aguas de Cuba.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El buque petrolero Anatoly Kolodkin, que transporta 730 mil barriles de crudo, ingresó en aguas territoriales cubanas este domingo, informó la página MarineTraffic.com, y tiene previsto arribar este lunes 30 de marzo al puerto de Matanzas, en el occidente de la isla.

De esta manera, el navío desafía directamente el bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las medidas coercitivas contra la isla que buscan asfixiar el suministro de crudo a la nación caribeña.

El cargamento, despachado desde el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo, contó con la escolta de un buque de la Armada rusa durante su paso por el canal de la Mancha, antes de internarse en el océano Atlántico para completar su travesía hacia el Caribe.

Llegada al puerto

La llegada de este suministro de crudo es vital para la nación caribeña, que cuenta con 9,6 millones de habitantes y no recibe petróleo desde principios de año, razón por la cual vive una situación energética delicada con interrupciones prolongadas del servicio y caídas del Sistema Eléctrico Nacional.

El presidente estadounidense Donald Trump, bajo el supuesto de constituir la mayor de las Antillas una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del país norteamericano, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que suministre combustible a la isla, e incluso ha sugerido la posibilidad de una intervención militar para “tomar” el territorio cubano, profundizando el asedio económico y diplomático contra la Revolución.

Ante la marcada escasez de combustible, el Gobierno cubano implementó medidas de emergencia y un estricto racionamiento de gasolina.

Crisis energética

La crisis energética ha ocasionado que los precios de los combustibles se incrementen drásticamente, la notable reducción del transporte público y la precarización de la vida, a pesar de la prioridad concedida por la máxima dirección del país de mantener la vitalidad de los servicios vitales.

El arribo del Anatoly Kolodkin se perfila como un alivio estratégico frente al intento de asfixia energética promovido desde Washington.

(En base a Cubadebate)

Te puede interesar