Petrolero ruso con 730 mil barriles de crudo ingresó en aguas territoriales de Cuba

Llegada al puerto

La llegada de este suministro de crudo es vital para la nación caribeña, que cuenta con 9,6 millones de habitantes y no recibe petróleo desde principios de año, razón por la cual vive una situación energética delicada con interrupciones prolongadas del servicio y caídas del Sistema Eléctrico Nacional.

El presidente estadounidense Donald Trump, bajo el supuesto de constituir la mayor de las Antillas una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad del país norteamericano, ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que suministre combustible a la isla, e incluso ha sugerido la posibilidad de una intervención militar para “tomar” el territorio cubano, profundizando el asedio económico y diplomático contra la Revolución.

Ante la marcada escasez de combustible, el Gobierno cubano implementó medidas de emergencia y un estricto racionamiento de gasolina.

Crisis energética

La crisis energética ha ocasionado que los precios de los combustibles se incrementen drásticamente, la notable reducción del transporte público y la precarización de la vida, a pesar de la prioridad concedida por la máxima dirección del país de mantener la vitalidad de los servicios vitales.

El arribo del Anatoly Kolodkin se perfila como un alivio estratégico frente al intento de asfixia energética promovido desde Washington.

(En base a Cubadebate)