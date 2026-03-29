Sebastián Da Silva está medio podrido del Senado y quiere una derecha popular que vaya por los votos de Mujica

Podrido del Senado

"Cuando armamos toda la lista al senado de Alianza País, que básicamente se hizo a partir de mis postergaciones, me puse cuarto con la esperanza de no salir. No porque no me genere excitación la militancia, sino porque yo no quiero envejecer acá (en el Palacio Legislativo)".

-¿Por qué?

-Estoy medio podrido. Me pudren los políticos. La mediocridad. El poco contacto con la realidad. Hacer cosas para tener perfil. Ser políticamente correcto.

Palomas y halcones

"A la izquierda esta no hay que dejarle la rienda en el piso. Ya se la dejamos 5 años. Actitudinalmente se la dejamos. Fernando Pereira le tiene que agradecer a las palomas blancas todo su surgimiento. Ahora lo castigamos. Ya no es lo mismo".

Dejar de romantizar la justicia social

"Hay que hacer reformas liberales. De poder. Dejar de romantizar la justicia social, que es un concepto absolutamente hueco. Empezar a romantizar la prosperidad, la autonomía, la capacidad de seguir adelante. El INAU, por ejemplo, un organismo que gasta 430 millones de dólares: todos los días ese gasto de justicia social le da un cachetazo al sentido común".

Juntar los votos de Mujica

"Hay que juntar los votos de quienes votaron a (José) Mujica. Que no saben si son de izquierda, no les importa ni la izquierda, ni la derecha, ni la socialdemocracia, ni el Foro de San Pablo; lo que quieren es que su hija, que es adolescente, cuando vaya al baile, pueda estar tranquila. Yo imagino una derecha popular, no una conservadora del centro de retirados militares".

Derecha popular

"Yo soy de la derecha popular. No rancia, miliquera, por gusto con las botas. Y sé que esa derecha puede juntar los votos que dejó Mujica. El MPP es un rejunte de acomodados. Nunca juntaron votos por su propio método. De hecho, todos y cada uno, empezando por el Pacha Sánchez y terminando por Aníbal Pereyra, cuando se presentan solos pierden. Era Mujica. Yo, ismos sin Mujica, sin Pacheco, sin Batlle, sin Seregni, sin Astori, no conozco. Los de hoy, están becados".