"Comando Lavalleja convoca a acto en el Hospital MIlitar"

"La placa que se adjunta, qué fue una idea y logró de la familia de los prisioneros políticos, será colocada en la entrada del corredor principal de 8 de octubre del hospital militar. Sería muy importante que concurran familiares, amigos y quienes apoyan nuestra causa. Será el próximo miércoles 20. noviembre a las 16 horas.", expresa una de las convocatorias.

Contra relato

La placa se suma a uno de los objetivos que desde filas de militares retirados y en actividad se viene impulsando y que durante el actual periodo de gobierno a través de legisladores de Cabildo Abierto se logró plasmar en la Ley de Reparación para víctimas por la actuación de grupos terroristas.

Es con ese sentido que la placa coloca un periodo histórico entre 1961 y 1985; consultadas varias fuentes civiles y militares, incluso a quienes asistirán a este evento, no recuerdan con precisión quienes pueden ser los militares, policías y civiles asesinados por actuación de grupos terroristas, al menos luego de 1978 , tomándose en cuenta como grupo terrorista al grupo que planeó el asesinato por envenenamiento de dirigentes del Partido Nacional y que tuvo como víctima a María Cecilia Fontana de Heber.

Convocatorias

La convocatoria que circuló el día 15 de noviembre a la que se suma quien o quienes firman cómo "Comando Lavalleja", reitera su asistencia a la casa de Mario Aguerrondo.

Dice la convocatoria (sin editar): "Cuartel en Purificación, 15 noviembre de 1815

“COMANDO LAVALLEJA”

COMUNICADO A LA UNIDADES OPERATIVAS

Camaradas, atentos en las en las trincheras, calar bayonetas y prepararse para el combate:

Dia 20 de noviembre 1600 horas, concurrir al Hospital Militar para colocar la placa en memoria de nuestros caídos contra la subversión apátrida comunista.

Dia 07 de diciembre concurrir preparados para enfrentar el "escrache" a nuestro General Mario Aguerrondo por parte de las huestes tupa comunistas de Irma Leites.

Nuestro apoyo incondicional a nuestros prisioneros de guerra en mano de los cretinos inútiles y soviéticos , hasta su liberación".

La convocatoria al domicilio del General Aguerrondo es la segunda que se realiza pues el primer mensaje circulo el día 12 de noviembre y expresaba: "Cuartel en Purificación, 12 noviembre de 1815

“GRUPO LAVALLEJA”

COMUNICADO A LA UNIDADES OPERATIVAS

Camaradas, ante la ola interminable de ataques por parte de la Fiscalía Soviética dirigida por el Soviético Perciballe , en busca de venganza comunista y de dinero de las reparaciones (60 millones de dólares , que se repartieron entre unos pocos compañeros terroristas y asesinos), sigue mandando a nuestro viejos camaradas de armas a morir en las mazmorras, solo por haber impedido que nuestro país se convirtiera en una dictadura como Cuba o Venezuela.

Ahora nos llega que los abyectos pichones de terroristas de Plenaria, va a escrachar a nuestro General Mario Aguerrondo el 6 de diciembre, quédese tranquilo mi General, que ahí estaremos para combatir nuevamente a estos cobardes comunistas apátridas y como dijo nuestro querido camarada de armas y nuevo Presidente del Centro Militar, el Coronel ( R ) Lino Leites “ Hasta el último cartucho”.

También les decimos a nuestro camaradas, que no se dejen provocar por el pasquín de Caras y Caretas y de el “zurdoperiodista” de Ricardo Pose y sus informante ex militares traidores del General Rodolfo Álvarez (logia nueva 1815 junto con el Gral Alfredo Erramun, edecán de Tabaré Vázquez ) que pretendió copar el Centro Militar con sus huestes soviéticas) o los agentes rojos infiltrados en la FAU como es ese Cnel. (Nav) Héctor Camaño y su cómplice el Capitán (Nav) Diego Cuello que están filtrando información sobre la FAU, amparados por el General Rodolfo Pereyra (logia nueva 1815 y edecán de Tabaré Vázquez) para perjudicar a nuestro camaradas el General del Aire Luis De León y el Brigadier Gaetano Battagliese , estos agentes infiltrados en la Fuerza Aérea y el Ejército son parte de las líneas del Partido Comunista, así como ese tal Víctor Bjorgan infiltrado en el Partido Nacional , que como dicen los lupitas es un perejil y un vende humo de cuarta, que tenía un cargo no por ser secretario de Wilson , sino por ser el “novio “ de Juan Raul (Ferreira), por que todo se sabe. Todos estos zurdos vienen por la venganza junto con la inútil de Constanza Moreira y sus energúmenos, a los que les presentaremos batalla como debe ser, Camaradas hay que estar en condiciones de combate, siempre por la defensa de la Patria. “Hay que partir la roca como el molle” (los nombres que figuran los resaltamos en trabajo de edición).

El gato y el ratón

En un pasaje del comunicado del 15 de noviembre se expresa: "Vaya nuestro apoyo para el Gral Marcelo Montaner, al Cnel Arquímedes Cabrera y Cnel Gustavo Volonte , los cuales están siendo perseguidos por el pasquín de Caras y Caretas y si sicario de Ricardo Pose apoyado por los infiltrados de la logia nueva 1815. Como dijo el Presidente del Centro Militar " hasta el último cartucho" “Hay que partir la roca como el molle ”

Ni este periodista ni Caras & Caretas en su línea editorial definieron una política de hostigamiento contra los militares mencionados; sus nombres han figurado en nuestras paginas producto de difundir los mensajes que circulan vía WhatsApp firmados por los supuestos grupos Patria o Muerte, comando Lavalleja, Grupo Lavalleja.

Hemos hablado con el Coronel Volonte a quien ofrecimos desde nuestra página publicar un desmentido cuando se lo intentó vincular al grupo Patria o Muerte.

Hemos recibido por parte de éste grupo decenas de mensajes agraviando al General Montaner que no hemos publicado por entender que no aportaban a la delicada situación que se vive en el Ministerio de Defensa, y las notas en que mencionamos al Coronel Arquimedes Cabrera ha sido también producto de ser nombrado en los comunicado de éstos grupos o sus declaraciones durante la campaña plebiscitaria sobre la Ley de Urgente Consideración.

Uno podría afirmar en función de los acontecimientos, incluida una denuncia penal presentada en sobre mi persona en la fiscalia de Artigas, que aunque me asignen el rol de "gato", vengo siendo el ratón.

Pero estas situaciones no las tomo como un tema personal; lo que se busca es amedrentar el trabajo como periodista y cercenar (como en su años de gloria de 1961 a 1985), la libertad de prensa.