La controversia desatada por la marcha atrás del Poder Ejecutivo en la sanción a la anestesista Inés Miralles se cobró una baja en la cúpula administrativa del Ministerio de Salud Pública (MSP). Martín Esposto presentó su dimisión como director de Servicios Jurídicos de la cartera, según consignó Subrayado.
Caso Miralles
Renunció director de Jurídica del MSP tras pólemica por inhabilitación de anestesista
Martín Esposto, director de Servicios Jurídicos del MSP, dejó su cargo por la polémica en torno a la sanción a la anestesista Inés Miralles.