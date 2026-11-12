Renunció director de Jurídica del MSP tras pólemica por inhabilitación de anestesista

El mencionado medio informó que el jerarca formalizó su alejamiento ante la Dirección General de Secretaría del ministerio, encabezada por Rodrigo Márquez, y la titular de la cartera, Cristina Lustemberg, ya fue puesta en conocimiento de la decisión. Indicaron también que el motivo detrás de la salida radica en que Esposto se sentía abrumado por la repercusión y el manejo del expediente vinculado a Miralles.