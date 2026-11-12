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Política Inés Miralles | Orsi |

Caso Miralles

Renunció director de Jurídica del MSP tras pólemica por inhabilitación de anestesista

Martín Esposto, director de Servicios Jurídicos del MSP, dejó su cargo por la polémica en torno a la sanción a la anestesista Inés Miralles.

Titular MSP, Cristina Lustemberg.

Titular MSP, Cristina Lustemberg.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La controversia desatada por la marcha atrás del Poder Ejecutivo en la sanción a la anestesista Inés Miralles se cobró una baja en la cúpula administrativa del Ministerio de Salud Pública (MSP). Martín Esposto presentó su dimisión como director de Servicios Jurídicos de la cartera, según consignó Subrayado.

El mencionado medio informó que el jerarca formalizó su alejamiento ante la Dirección General de Secretaría del ministerio, encabezada por Rodrigo Márquez, y la titular de la cartera, Cristina Lustemberg, ya fue puesta en conocimiento de la decisión. Indicaron también que el motivo detrás de la salida radica en que Esposto se sentía abrumado por la repercusión y el manejo del expediente vinculado a Miralles.

El decreto de Orsi

La renuncia de Esposto llega luego de que se conociera la noticia del decreto firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en acuerdo con la propia ministra Lustemberg, que dejó sin efecto una resolución que el mismo MSP había dictado hace un año y que rebajaba de cinco a tres años el período de inhabilitación para la profesional.

Con la nueva disposición presidencial, se restableció la pena original de cinco años de suspensión para Miralles, quien fuera condenada por mala praxis a raíz del fallecimiento de la pediatra Soledad Barrera, ocurrido meses después de haberse sometido a una intervención quirúrgica.

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