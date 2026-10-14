Comisión aprobó proyecto para que mayores de edad que cometan delitos no vuelvan al Inisa

Lo que hace el proyecto que aprobó la comisión es modificar los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los argumentos del promotor del proyecto de ley

"Los adolescentes que ingresan con una medida socioeducativa al Inisa, pero después adquieren la mayoría de edad y cometen un nuevo delito, cuando tienen un saldo pendiente de cumplimiento de la medida socioeducativa, hasta ahora eran devueltos al Inisa, con todas las dificultades que sabemos que ha generado a ese organismo. Lo ha reconocido claramente el presidente Jaime Saavedra, y todo el Directorio de ese servicio descentralizado", explicó Abdala en rueda de prensa consignada por Subrayado.

"Allí se establece que cuando esta circunstancia acontece, cuando ese adolescente que todavía tiene pendiente su medida socioeducativa, como mayor, en el ejercicio de una salida anticipada o en función de haber recobrado la libertad por alguna circunstancia o en el marco de una fuga comete un delito grave que se prevé conduzca a la prisión preventiva como medida cautelar o como condena, que no vuelva al Iniso sino que cumpla su pena en el sistema penitenciario de adultos como corresponde a cualquier mayor de edad", aclaró el diputado.