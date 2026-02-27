Comisión de Competencia fijó restricciones a la AUF por riesgos de prácticas anticompetitivas en derechos de TV

Prohibición de precios mínimos: La AUF no podrá fijar un precio mínimo de reventa al consumidor final (se había detectado una pretensión de establecer un piso de $2.100 ).

No discriminación: Se prohíbe el rechazo arbitrario de sublicenciatarios; los criterios de aceptación deben ser objetivos y claros.

Fin al empaquetamiento obligatorio: La Asociación no podrá subordinar contratos a obligaciones que limiten la competencia entre plataformas (Cable vs. Streaming).

Transparencia total: La AUF deberá remitir copia de todos los contratos definitivos a la Comisión en un plazo de 10 días tras su firma.

Protección al consumidor y a la innovación

El fallo subraya que el cable y el streaming son hoy "sustitutos crecientes" para el usuario. Por ello, la Comisión busca evitar que las cláusulas contractuales limiten artificialmente la innovación tecnológica o fuercen a los operadores a adquirir paquetes de derechos que no desean, lo cual terminaría encareciendo el servicio para el público general.

Estado del proceso

Aunque esta medida es de carácter preventivo y no implica una condena definitiva de infracción, la investigación continuará su curso. La Coprodec realizará un seguimiento riguroso de la cadena de valor para asegurar que la transición de los derechos —actualmente en disputa entre firmas como Torneos/DirecTV, Antel, Click y Tenfield— se realice bajo parámetros de transparencia y competitividad.