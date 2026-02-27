Hacete socio para acceder a este contenido

Razón a denunciantes

Comisión de Competencia fijó restricciones a la AUF por riesgos de prácticas anticompetitivas en derechos de TV

Defensa de la Competencia ordenó a la AUF eliminar precios mínimos y restricciones en contratos de TV para evitar perjuicios a los consumidores.

Competencia se expresó sobre denuncia contra la AUF

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), órgano dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dictó medidas preventivas obligatorias contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La resolución responde a riesgos detectados en la licitación de los derechos audiovisuales para el período 2026-2029, que podrían afectar la libre competencia y el bienestar de los consumidores.

Tras una denuncia presentada el pasado 13 de febrero, el organismo identificó que la AUF, como oferente único de los derechos del fútbol uruguayo, posee un poder de mercado que exige una vigilancia estricta para evitar distorsiones en los precios y en la oferta tecnológica.

Limitaciones clave: precios y condiciones de reventa

La Coprodec determinó que existen "riesgos verosímiles" de afectación al mercado. Entre las principales instrucciones que la AUF deberá acatar de forma inmediata en su fase contractual, destacan:

  • Prohibición de precios mínimos: La AUF no podrá fijar un precio mínimo de reventa al consumidor final (se había detectado una pretensión de establecer un piso de $2.100).

  • No discriminación: Se prohíbe el rechazo arbitrario de sublicenciatarios; los criterios de aceptación deben ser objetivos y claros.

  • Fin al empaquetamiento obligatorio: La Asociación no podrá subordinar contratos a obligaciones que limiten la competencia entre plataformas (Cable vs. Streaming).

  • Transparencia total: La AUF deberá remitir copia de todos los contratos definitivos a la Comisión en un plazo de 10 días tras su firma.

Protección al consumidor y a la innovación

El fallo subraya que el cable y el streaming son hoy "sustitutos crecientes" para el usuario. Por ello, la Comisión busca evitar que las cláusulas contractuales limiten artificialmente la innovación tecnológica o fuercen a los operadores a adquirir paquetes de derechos que no desean, lo cual terminaría encareciendo el servicio para el público general.

Estado del proceso

Aunque esta medida es de carácter preventivo y no implica una condena definitiva de infracción, la investigación continuará su curso. La Coprodec realizará un seguimiento riguroso de la cadena de valor para asegurar que la transición de los derechos —actualmente en disputa entre firmas como Torneos/DirecTV, Antel, Click y Tenfield— se realice bajo parámetros de transparencia y competitividad.

