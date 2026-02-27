Defensa de la Competencia interviene contra la AUF por prácticas anti-competitivas

Con esta intervención, la comisión evidencia múltiples elementos que sugieren la existencia de prácticas anticompetitivas. Entre las más significativas se encuentra la imposición de un precio mínimo, lo cual afecta directamente la competitividad del mercado. La AUF, al establecer sus propias reglas de juego, crea un entorno que puede perjudicar a los consumidores.

Las normas de defensa de la competencia están diseñadas para proteger el interés público, y la situación actual requiere de un análisis riguroso. La AUF ha estructurado su oferta de manera que divide el mercado y genera sustitutos, lo que a su vez debe fomentar la competencia en beneficio del consumidor. Sin embargo, condicionamientos previos entre los productos pueden trasladar costos adicionales al consumidor, limitando la eficacia del mercado.

El dictamen de la comisión advierte sobre los riesgos asociados a cláusulas que podrían fijar precios mínimos de reventa, empaquetamientos obligatorios, exclusividades injustificadas, y restricciones discriminatorias que refuercen el poder de mercado de ciertos agentes. Tales prácticas podrían elevar barreras de entrada y cerrar el mercado a nuevos participantes, con consecuencias perjudiciales y difíciles de revertir.

Lo que pide la defensa de la competencia a la AUF

Ante estos hallazgos, la Comisión exige a la AUF que se abstenga de incluir condicionamientos en la distribución de derechos, tanto de forma directa como indirecta. Esto incluye no imponer restricciones que limiten la sustituibilidad entre plataformas y distorsionen la competencia, así como abstenerse de condicionar contratos a la aceptación de obligaciones no relacionadas con su objeto. Además, se exige un criterio de no discriminación hacia posibles sublicenciatarios y distribuidores, evitando condiciones económicas o comerciales arbitrarias. Esta intervención representa un paso crucial hacia la promoción de un entorno competitivo y saludable para el fútbol uruguayo, beneficiando en última instancia al consumidor.

La intervención de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia es clave para regular las acciones y prácticas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Aunque se anuncia que sigue una etapa de investigación y se revisarán los contratos, el dictamen ya establece un freno efectivo al modus operandi de la AUF, planteando en el debate público una preocupación sobre prácticas que están afectando a los consumidores y generando distorsiones en el mercado. En este contexto, es fundamental lo que se desprende del dictamen de Defensa de la Competencia que en su carácter de órgano independiente se establece como el organismo capaz de alertar sobre las prácticas de la AUF, algo que otras autoridades parece que no han podido tener injerencia, como la DGI en materia de sus controles impositivos, el BPS en pago de aportes y cobertura a un conjunto de trabajadores involucrados tanto en el futbol profesional como amateur, así como los temas de derechos sociales propio de áreas que regula el MEC en las organizaciones sociales.

Al respecto recordemos que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es una organización civil sin fines de lucro, que actúa como el máximo ente rector del fútbol en Uruguay. Debería funcionar como una organización de la sociedad civil enfocada en la promoción de la cultura física, deportiva y recreativa, organizando torneos oficiales y gestionando la selección nacional.

¿Qué es la Comisión de Defensa de la Competencia?

La Comisión de Defensa de la Competencia es un organismo estatal independiente que desde su creación en 2001 se encarga de promover y preservar el buen funcionamiento de los mercados en Uruguay, regulada principalmente por la Ley N.º 15.732. Su función es esencial en la lucha contra prácticas anticompetitivas como monopolios, carteles y fusiones desleales, protegiendo así el interés general. Al salvaguardar la competencia, garantiza a los consumidores menores precios, mayor calidad y variedad de productos. Entre sus funciones se incluyen investigar conductas anticompetitivas, autorizar o bloquear fusiones, sancionar a empresas infractoras y promover capacitación sobre los valores de la competencia.

Su relevancia económica y social se traduce en un bienestar para el consumidor, incentivando la innovación y garantizando el libre acceso de nuevas empresas al mercado. Esta Comisión actúa como árbitro, asegurando que la libre competencia funcione y previniendo que prácticas ilegales perjudiquen el desarrollo económico y a los consumidores. Con el tiempo y el incremento de las propias prácticas anticompetitivas ha cobrado relevancia y acumulado. Algunos ejemplos de su actuación muy conocidos han sido en los casos de frigoríficos, industria del pan que han generado repercusión en la opinión pública.