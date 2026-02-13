La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, dictó la Resolución Nº 18/026 mediante la cual declara la pertinencia de una denuncia presentada contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La acción legal, iniciada el 6 de febrero de 2026 y ampliada el día 10 del mismo mes, señala la presunta comisión de prácticas anticompetitivas vinculadas al pliego de la licitación para la venta de los derechos televisivos del fútbol uruguayo correspondientes al período 2026-2029.
derechos de tv
Defensa de la Competencia admite denuncia contra la AUF por presuntas prácticas anticompetitivas
Según la denuncia la AUF estaría imponiendo clausulas anticompetitivas y restrictivas en la negociación de los contratos referidos a los derechos de TV.