Defensa de la Competencia admite denuncia contra la AUF por presuntas prácticas anticompetitivas

Debido a que el proceso licitatorio tiene previsto el vencimiento de sus términos para finales de febrero de 2026, el organismo regulador advirtió sobre la necesidad urgente de intervenir para evitar un daño grave e irreparable a la estructura de competencia y al bienestar de los consumidores. Por tal motivo, se confirió a la entidad deportiva un plazo excepcional e improrrogable de tres días hábiles para que se pronuncie específicamente sobre las medidas de cese preventivo solicitadas, las cuales incluyen la suspensión de diversas cláusulas en los borradores de contrato y la orden de negociar de buena fe.