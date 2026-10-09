Comisión del Senado aprobó proyecto que obliga a políticos a rendir viáticos

Diez días para rendir gastos

La iniciativa dispone que los funcionarios alcanzados que realicen una misión en el exterior o una comisión de servicio dentro del país tendrán diez días hábiles después de su regreso para rendir los gastos y declarar el cumplimiento de las tareas asignadas. “La declaración de gastos tendrá valor de declaración jurada”, señala el texto. Además, deberán devolver los excedentes del viático.

Si el funcionario no cumple con la rendición dentro del plazo y percibe un salario, el proyecto prevé, luego de darle vista por el plazo reglamentario, descontar la totalidad del viático de sus remuneraciones siguientes o pendientes de cobro. En el caso de quienes desempeñen funciones honorarias, los antecedentes serán enviados a las autoridades que los designaron para que adopten las medidas que consideren pertinentes.

Ante esos incumplimientos, la persona “no podrá volver a ser designada en una nueva misión en el exterior o en comisión de servicio en el país que genere derecho a viático”, establece la propuesta.

El proyecto también obliga a senadores y diputados que participen en actividades financiadas total o parcialmente por Estados, instituciones u organismos internacionales a presentar un informe detallado ante la Presidencia de su respectiva cámara, dentro de los diez días hábiles posteriores al regreso al país.

Ese informe deberá incluir una copia de la invitación o un documento que la acredite, identificar quién la realizó y detallar los gastos cubiertos por terceros. Entre ellos, se mencionan pasajes, alojamiento, alimentación, viáticos, transporte interno y “cualquier otro beneficio económico o en especie recibido”.

El senador Daniel Caggiani se refirió a la aprobación en una publicación en X y expresó: “Ojalá el mismo sea apoyado en la discusión en el Plenario por los demás legisladores de los demás partidos políticos”, escribió.