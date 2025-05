Compra de Colonización: "Dentro de la cartera de tierras no es mucho, pero para las 20 familias es un montón"

"Históricamente, en su ley madre está la cuestión de la racional subdivisión de la tierra y la radicación de la población rural para mitigar la tendencia histórica al latifundio y a la concentración".

La especialista remarcó que “si bien, en las últimas décadas hubo un incremento de la acción colonizadora, sobre todo en los dos primeros períodos de -gobierno- del Frente Amplio-, en el último período de gobierno descendió, no solo por la desafectación de tierras del instituto, a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC)".

“El INC tiene tierras afectadas a su ley, que no quiere decir que sean tierra de su propiedad, son tierras que se rigen bajo las normativas del INC, que quiere de decir que tienen un destino productivo establecido, tiene un fin social, que no se puede subarrendar y tiene que preservar algunas condiciones de sostenibilidad productiva”.

Políticos y grandes terratenientes colonos

Desde Álvaro Delgado y su madre, pasando por los Manini y el padre Irene Moreira, hasta el propio Gustavo Basso, se ha cuestionado que hayan sido beneficiados como colonos en el pasado.

Al respecto, Núñez consideró que “hay una especie de fantasma que se llama el perfil colono”.

“De un tiempo a esta parte, el instituto se a concentrado bastante en intentar precisar qué quiere decir tener perfil colono, estandarizar los procesos de selección, definir variables, criterios más claros, que permitan ir focalizando lo que es la política de tierras". explicó.

“Tiene que ver con una historia muy larga del instituto, donde hubo dificultades en generar procedimientos estandarizados y falta de claridad, donde no estaba tan regulado el tema de la adjudicación de tierras y con estos vacíos de procedimientos que permitían cierta discrecionalidad”

"La propia ley tiene una dualidad, un solapamiento, de por un lado mejorar la producción y por otro lado, tener un fin social”, analizó.

“Ahí hay una discusión sobre la rentabilidad y la eficiencia de la producción y sobre las personas que deben ser beneficiarias de una política pública como esta”, sostuvo Núñez.

La reciente compra de un establecimiento en Florida

Según Núñez “no mueve tanto la aguja”.

“Dentro de la cartera de tierras no es mucho, pero en la vida de esas veinte familias es un montón”, consideró.

“No solo le da trabajo, sino que le da un lugar de permanencia, y ayuda a contener un proceso que es la crisis de la lechería", remarcó.

Vea la entrevista completa aquí: