Comunicado de Peñarol fustiga a Nacional y a Nacho Alonso

La panquequeada de Nacional

Pero Nacional, que había presentado la moción, cambió su postura de un momento a otro, y tres días después de anunciar que no participaría de la Copa AUF Uruguay, anunció, por intermedio de su presidente Alejandro Balbi, que sí disputará el torneo.

Al respecto, Peñarol, a través de su presidente, cuestionó duramente a su tradicional rival por esta situación a la que catalogó como una "traición", manifestando que el accionar del Club Nacional de Football y su presidente, Alejandro Balbi, responde a "presiones" ejercidas por la AUF.

En el comunicado, Peñarol manifestó que "sorprendentemente, el domingo 8 de setiembre el CNF cambió su postura tras conversaciones con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, desconociendo la moción que ellos mismos habían presentado y votado en el Consejo de Liga".

"Este cambio de posición, claramente influenciado por presiones políticas, traiciona el consenso logrado entre los clubes".

Nacho vs Nacho

Asimismo, en la misiva firmada por Ruglio, Peñarol fue muy crítico con la gestión de Alonso en la AUF.

"Peñarol, fiel a su historia, se mantiene firme en sus principios y no cederá ante las presiones de un presidente de la AUF cuya gestión se ha caracterizado sistemáticamente por la de evitar el diálogo con los clubes, incluyendo esta última invitación de los clubes a concurrir a los ámbitos formales y dar explicaciones sobre los cambios producidos", expresa el comunicado.

También esgrime que "no sólo ha evitado el diálogo, sino que también se han sucedido otros hechos e incumplimientos que hablan por sí solos de la gestión del presidente de la AUF. El no respetar el lugar que lógicamente debe tener Peñarol en el Comité Ejecutivo de la AUF como club fundador, más popular y ganador en Uruguay ha marcado este período de gobierno del Ec. Alonso".

Un nuevo "cisma" en el fútbol uruguayo

El presidente carbonero recordó un conflicto que marcó el fútbol uruguayo hace 102 años. En el famoso "cisma" ocurrido en 1922, que enfrentó a aurinegros y tricolores, cuando Peñarol abandonó la AUF y creó, con otros clubes, la Federación Uruguaya de Football.

"No olvidamos que hace un siglo, durante el cisma del fútbol uruguayo, Peñarol fue víctima de políticas de hostigamiento y manipulación de resultados. En aquella ocasión, nuestro club decidió no doblegarse y salió fortalecido, defendiendo siempre los valores del fair play y el respeto a las reglas. Hoy, nuevamente estamos ante una situación donde las decisiones se toman sin el debido respeto a los clubes y no estamos dispuestos a aceptar imposiciones arbitrarias", explicó Peñarol, a través del comunicado firmado por su presidente.

A su vez, Ruglio le pidió a los hinchas de Peñarol "comprensión", por la decisión tomada por el club.

"Queremos que todos nuestros socios e hinchas sepan que esta decisión es coherente con nuestra historia de lucha por la justicia en el fútbol uruguayo. Peñarol siempre ha defendido sus principios y nunca se ha dejado presionar, ni antes ni ahora. Seguiremos luchando por un fútbol transparente, donde los clubes puedan participar de manera equitativa y justa", concluye el comunicado oficial de Club Atlético Peñarol.