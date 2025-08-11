En el marco de la segunda fase del proceso de diseño del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, comenzaron este lunes los Encuentros por Seguridad, un conjunto de intercambios con actores involucrados en la temática que buscan identificar prioridades y recoger propuestas para diseñar el plan.
Plan Nacional de Seguridad Pública
Con representantes del sector productivo, comenzaron los Encuentros por Seguridad
Ministerio del Interior busca con los Encuentros por Seguridad identificar prioridades y recoger propuestas para diseñar el Plan Nacional de Seguridad Pública.