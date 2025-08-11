Hacete socio para acceder a este contenido

Política Encuentros por seguridad | plan |

Plan Nacional de Seguridad Pública

Con representantes del sector productivo, comenzaron los Encuentros por Seguridad

Ministerio del Interior busca con los Encuentros por Seguridad identificar prioridades y recoger propuestas para diseñar el Plan Nacional de Seguridad Pública.

El plan concibe la seguridad pública como una responsabilidad compartida entre diversas agencias del Estado y de la sociedad. Además, se la percibe como un campo de intervención que requiere planificación de largo plazo, participación democrática y un uso intensivo de la evidencia.

Primero de los Encuentros por Seguridad fue con actores del sector productivo

El lunes 11 de agosto se realizó el primer encuentro con representantes del sector productivo. Durante la semana, se repetirá la instancia con actores de la sociedad civil, organismos del Estado, la academia y partidos políticos.

El propósito de estos encuentros es recoger perspectivas, identificar prioridades, formular propuestas de intervención y construir consensos que refuercen la corresponsabilidad en materia de seguridad pública.

El actual gobierno concibe a la seguridad como una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.

