Este lunes hay paro en escuelas de Montevideo en rechazo a agresión contra directora

Alimentación en escuelas

A consecuencia del paro del martes, es que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que se garantizará la alimentación escolar durante toda la jornada.

Primaria detalló que el programa de alimentación escolar ofrecerá el servicio de comedor habitual en las escuelas abiertas de todas las áreas, con presencia de docentes y auxiliares de cocina.

En Montevideo y Canelones se entregarán viandas para los alumnos que asisten a escuelas que permanecen cerradas o abiertas sin presencia de docentes. n ese sentido, la ANEP informó que este lunes se dará a conocer un listado de sedes donde se repartirán los alimentos.

En el resto del país, para aquellas escuelas que se encuentren cerradas o abiertas sin presencia de docentes, cada jurisdicción determinará las sedes habilitadas para la entrega de un menú de emergencia o vianda según corresponda.

Recordó ANEP que en todos los casos la entrega de viandas o menú de emergencia se realizará entre las 11 y las 13.