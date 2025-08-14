Condenan a 12 años de prisión al ex médico militar José Luis Braga

La jueza Sylvana García Noroya dispuso la condena de 12 años de prisión para el médico militar José Luis Braga. En agosto del 2020 el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento con prisión de Braga como cómplice del delito de abuso de autoridad, en agosto de 2020, ante el juez Ruben Echeverría, considerando que había examinado a varias de las víctimas de tortura para determinar si estaban aptas para seguir siendo torturadas.