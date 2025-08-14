Condenan a 12 años de prisión al ex médico militar José Luis Braga

La jueza Sylvana García Noroya dispuso la condena de 12 años de prisión para el médico militar José Luis Braga. En agosto del 2020 el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento con prisión de Braga como cómplice del delito de abuso de autoridad, en agosto de 2020, ante el juez Ruben Echeverría, considerando que había examinado a varias de las víctimas de tortura para determinar si estaban aptas para seguir siendo torturadas.
En sus declaraciones a la Justicia, Braga reconoció que había estado en el Batallón Nº4, entre 1975 y 1985, como miembro de un equipo integrado por otros dos médicos. En esa instancia, el juez consideró que Braga se limitó a actuar en su rol de médico y que no había semiplena prueba como para procesarlo,
Posteriormente, el fiscal Perciballe consiguió más testigos de la actuación de Braga en el Batallón de Ingenieros, que fueron presentados nuevamente ante el juzgado que determinó el procesamiento y posterior condena.
El médico fue uno de los participantes del crimen de Eduardo Mondelo, quien fue salvajemente torturado en el batallón 4.
Por esta causa fueron procesados con prisión los militares retirados Plácido Amorín Eraso y Víctor Stocco, que oficiaba como enlace de inteligencia en la unidad militar.
En democracia Braga fue Director de Promoción Social de la Intendencia de Maldonado entre 1990 y 1995, durante el gobierno nacionalista encabezado por Domingo Burgueño.