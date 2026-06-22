Congreso Nacional de Educación "Misiones Sociopedagógicas" ya está en marcha

Cuatro ejes de debate

El Congreso estructurará el diálogo en torno a cuatro grandes ejes: La educación como derecho fundamental, con foco en la universalidad, la gratuidad y la equidad; la participación de todos los actores del sistema educativo y la comunidad en general; las trayectorias educativas, buscando garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes y el impacto de la virtualidad y la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó la pluralidad y amplitud de esta convocatoria. Por primera vez, participan en la conducción del congreso los ministerios de Defensa y del Interior, además de representantes de la educación privada, lo que amplía el espectro de actores involucrados más allá del ámbito educativo tradicional.