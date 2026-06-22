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Política Nacional, | debate |

Congreso Nacional de Educación

Congreso Nacional de Educación "Misiones Sociopedagógicas" ya está en marcha

Se encuentran abiertos los formularios para organizar asambleas territoriales del Congreso de Educación con el objetivo de alcanzar las mil antes de noviembre.

1er Congreso Nacional de Educación, 2006. Ya se encuentran abiertos los formularios para organizar asambleas territoriales en todo el país con el objetivo de alcanzar las mil asambleas antes de la plenaria.&nbsp;

1er Congreso Nacional de Educación, 2006. Ya se encuentran abiertos los formularios para organizar asambleas territoriales en todo el país con el objetivo de alcanzar las mil asambleas antes de la plenaria. 

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Ya está en marcha el cuarto Congreso Nacional de Educación, denominado en esta edición "Misiones Sociopedagógicas" que tiene como objetivo recoger aportes de la ciudadanía para elaborar una estrategia nacional de educación a futuro. La presentación oficial se realizó el jueves pasado y desde entonces ya se encuentran abiertas las inscripciones para organizar asambleas territoriales en todo el país.

La meta es alcanzar mil instancias de participación ciudadana antes de la plenaria nacional, que está prevista para fines de este año.

El formato es descentralizado: cualquier grupo, institución o comunidad puede inscribir su propia asamblea, y los insumos recogidos en cada una de ellas serán volcados a la discusión final.

Cuatro ejes de debate

El Congreso estructurará el diálogo en torno a cuatro grandes ejes: La educación como derecho fundamental, con foco en la universalidad, la gratuidad y la equidad; la participación de todos los actores del sistema educativo y la comunidad en general; las trayectorias educativas, buscando garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes y el impacto de la virtualidad y la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó la pluralidad y amplitud de esta convocatoria. Por primera vez, participan en la conducción del congreso los ministerios de Defensa y del Interior, además de representantes de la educación privada, lo que amplía el espectro de actores involucrados más allá del ámbito educativo tradicional.

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