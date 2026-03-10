Consejo de Ministros: Orsi pidió mayor velocidad y que concreten las acciones de gobierno

Tres prioridades

El Consejo tuvo, en lo esencial, cinco momentos. Además de la intervención de Orsi, hubo cuatro exposiciones de parte de los ministros, dos de los cuales generan preocupación en los uruguayos: el mercado laboral y la seguridad pública.

Pero antes de eso intervino el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien expuso un balance del impacto económico mundial que está teniendo la compleja guerra desatada en Oriente Medio. Oddone se refirió a las variaciones en el precio del dólar y el petróleo —en particular por el bloque del estrecho de Ormuz por parte de lo que aún queda de poder de la Guardia Revolucionaria Islámica— a las que Uruguay deberá estar atento por estos días.

Luego de eso siguió un informe del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien informó a todo el gabinete sobre las características de un proyecto de ley enfocado en estimular el empleo en todo el país. Es una iniciativa, según contó el dirigente comunista en el posterior diálogo con los medios, que "recoge experiencias previas del país vinculadas a políticas de promoción del empleo" y que incorpora herramientas de normativas como la ley de “Yo estudio y trabajo”, la ley de empleo juvenil y la ley de promoción de empleo aprobada en 2021. Está en su fase final y, según prevén en el Ejecutivo, será enviado al Parlamento al inicio de la semana próxima.

El siguiente en exponer fue Carlos Negro, ministro del Interior, quien ya comenzó a adelantar algunos de los pilares clave de lo que será el Plan Nacional de Seguridad a presentar antes de que termine marzo. "Estamos trabajando en la puesta a punto", dijo el ministro, que será interpelado por la oposición en los próximos días, instancia en la que brindará detalles de este plan.

Lo que adelantó es que hay "medidas que ya están curso, medidas que se van a implementar en el corto plazo y medidas a largo plazo". "No nos olvidemos que es un plan particularmente ambicioso ya que se propone abarcar un período de 10 años, o sea más allá de esta gestión de gobierno, y que básicamente consta de siete ejes principales, de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas, que se pueden también dividir en más de 10 medidas", detalló.

El último en exponer en el Consejo fue el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien se refirió a un problema que el gobierno tiene que buscarle una solución: las personas que viven en la calle. El titular del Mides presentó un informe breve, y adelantó algunas líneas de acciones que planifica para este año.