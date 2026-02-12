Lejos de estar saldado, el caso del senador Andrés Ojeda vuelve al centro de la escena política. Un informe elaborado por el constitucionalista Daniel Ochs a pedido del Frente Amplio concluye que la actuación del legislador del Partido Colorado constituye una falta “gravísima”, y advierte que cualquier intento de exculparlo sin sanción daña la institucionalidad democrática, según lo divulgado por Búsqueda.
No hay caso cerrado
Constitucionalista concluye que accionar de Ojeda es una falta "gravísima" y advierte daño institucional
El informe del constitucionalista realizado a pedido del FA afirma que dar el caso por cerrado beneficiaría "indebidamente a un dirigente prominente".