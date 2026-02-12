Hacete socio para acceder a este contenido

No hay caso cerrado

Constitucionalista concluye que accionar de Ojeda es una falta "gravísima" y advierte daño institucional

El informe del constitucionalista realizado a pedido del FA afirma que dar el caso por cerrado beneficiaría "indebidamente a un dirigente prominente".

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Lejos de estar saldado, el caso del senador Andrés Ojeda vuelve al centro de la escena política. Un informe elaborado por el constitucionalista Daniel Ochs a pedido del Frente Amplio concluye que la actuación del legislador del Partido Colorado constituye una falta “gravísima”, y advierte que cualquier intento de exculparlo sin sanción daña la institucionalidad democrática, según lo divulgado por Búsqueda.

El dictamen, al que accedió el citado semanario, sostiene que Ojeda incurrió en una violación del artículo 124, numeral 2 de la Constitución al presentar, en octubre de 2025, un escrito ante la Fiscalía General de la Nación en representación de un cliente. La norma prohíbe expresamente a los legisladores en funciones “tramitar asuntos de terceros” ante organismos públicos, bajo pena de pérdida inmediata del cargo.

“No todos estamos igualmente sometidos a la Constitución”

Ochs es categórico: la infracción es clara, la sanción está prevista y cualquier interpretación que pretenda eludirla sienta un precedente peligroso. Dar el caso por cerrado beneficiaría "indebidamente a un dirigente prominente, exhibiendo que no todos estamos igualmente sometidos al orden constitucional”, señala el texto.

El informe también descalifica el dictamen encargado por el propio Ojeda a los servicios técnicos del Senado, que había concluido que su accionar no estaba prohibido. Para Ochs, ese documento es “jurídicamente objetable”, entre otras razones, porque el senador “carecía de imparcialidad” para instruir un trámite del cual era, al mismo tiempo, parte investigada.

De la pausa de verano al revival político

El tema dominó la agenda parlamentaria en diciembre, pero se mantuvo latente durante enero. En los últimos días, sin embargo, resurgió con fuerza. El martes 10, un nuevo informe de la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo reavivó el debate. Y este miércoles, el propio presidente de la Comisión de Constitución salió a aclarar: “No archivamos nada, solo recibimos recomendaciones”.

