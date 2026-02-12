Constitucionalista concluye que accionar de Ojeda es una falta "gravísima" y advierte daño institucional

El informe también descalifica el dictamen encargado por el propio Ojeda a los servicios técnicos del Senado, que había concluido que su accionar no estaba prohibido. Para Ochs, ese documento es “jurídicamente objetable”, entre otras razones, porque el senador “carecía de imparcialidad” para instruir un trámite del cual era, al mismo tiempo, parte investigada.

De la pausa de verano al revival político

El tema dominó la agenda parlamentaria en diciembre, pero se mantuvo latente durante enero. En los últimos días, sin embargo, resurgió con fuerza. El martes 10, un nuevo informe de la División Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo reavivó el debate. Y este miércoles, el propio presidente de la Comisión de Constitución salió a aclarar: “No archivamos nada, solo recibimos recomendaciones”.