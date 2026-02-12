Rusia busca enviar petróleo a Cuba y denuncia "bloqueo energético" impuesto por EEUU

Rusia ratificó este jueves el avance de las conversaciones con el Gobierno de Cuba para concretar el envío de petróleo y sus derivados hacia la isla, en una medida destinada a paliar la severa crisis energética que afecta al país caribeño.
El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú se encuentra evaluando diversas opciones de asistencia técnica y humanitaria, subrayando que estos contactos se enmarcan en una relación histórica de solidaridad y cooperación estratégica entre ambas naciones.
Desde la Presidencia rusa se evitó profundizar en los detalles logísticos de los cargamentos por razones de seguridad diplomática, aunque la Embajada de Rusia en Cuba ya había adelantado que los próximos suministros se realizarán bajo la modalidad de ayuda humanitaria. Esta decisión busca aliviar la situación crítica de la isla, cuya capacidad de acceso a combustibles en el mercado internacional se ha visto drásticamente limitada por el endurecimiento del bloqueo económico estadounidense y las recientes amenazas de la administración de Donald Trump de imponer aranceles a terceros países proveedores.
Al ser consultado sobre el riesgo de una escalada de tensiones con Washington, Peskov descartó la intención de buscar una confrontación directa, aunque recordó que el comercio bilateral entre Rusia y Estados Unidos se encuentra actualmente paralizado debido a sanciones previas. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, fue más enfática al definir las acciones de Estados Unidos como un "bloqueo energético" que vulnera los principios del derecho internacional y busca castigar directamente a la población cubana.
Muestras de solidaridad con Cuba
El anuncio de Moscú se suma a las muestras de respaldo internacional que Cuba ha recibido recientemente de otros aliados estratégicos como China y Venezuela, también México.
Para La Habana, la concreción de este apoyo energético ruso no solo representa un alivio inmediato ante los prolongados apagones que sufre la isla, sino que también reafirma su política exterior independiente frente a los mecanismos de presión externa, en un escenario donde la ausencia de vínculos comerciales significativos entre Washington y Moscú limita el margen de represalia directa de la Casa Blanca contra el Kremlin.