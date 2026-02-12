Rusia busca enviar petróleo a Cuba y denuncia "bloqueo energético" impuesto por EEUU

Al ser consultado sobre el riesgo de una escalada de tensiones con Washington, Peskov descartó la intención de buscar una confrontación directa, aunque recordó que el comercio bilateral entre Rusia y Estados Unidos se encuentra actualmente paralizado debido a sanciones previas. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, fue más enfática al definir las acciones de Estados Unidos como un "bloqueo energético" que vulnera los principios del derecho internacional y busca castigar directamente a la población cubana.

Muestras de solidaridad con Cuba

El anuncio de Moscú se suma a las muestras de respaldo internacional que Cuba ha recibido recientemente de otros aliados estratégicos como China y Venezuela, también México.

Para La Habana, la concreción de este apoyo energético ruso no solo representa un alivio inmediato ante los prolongados apagones que sufre la isla, sino que también reafirma su política exterior independiente frente a los mecanismos de presión externa, en un escenario donde la ausencia de vínculos comerciales significativos entre Washington y Moscú limita el margen de represalia directa de la Casa Blanca contra el Kremlin.