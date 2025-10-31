Hacete socio para acceder a este contenido

Política Armada Nacional

cardama también

Convocan para el lunes al Consejo de Ministros para analizar marcha del presupuesto

La reunión del Consejo de Ministros fue citada por el presidente Yamandú Orsi y en el orden el día está la consideración del presupuesto y el contrato con Cardama.

El lunes se reúne el Consejo de Ministros.

Por Redacción Caras y Caretas

La marcha del presupuesto quinquenal y la situación en torno al contrato con Cardama para la construcción de la patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, estarán en el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros convocada por el presidente Yamandú Orsi para el próximo lunes en la Torre Ejecutiva.

El Presupuesto está en tratamiento en la Cámara de Senadores, tras ser aprobado en Diputados el pasado 16 de octubre. Los senadores analizan el proyecto de ley en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó el pasado lunes en la comisión de Presupuesto del Senado el proyecto de ley de Presupuesto, con los cambios aprobados en Diputados.

Respecto a Cardama, el gobierno presentó una denuncia en Fiscalía el 24 de octubre, luego de anunciar en conferencia de prensa la posibilidad de rescindir el contrato por la construcción de los patrulleros oceánicos, luego de detectar "fuertes indicios" de "estafa o fraude" en la garantía que otorgó el astillero español.

