La marcha del presupuesto quinquenal y la situación en torno al contrato con Cardama para la construcción de la patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, estarán en el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros convocada por el presidente Yamandú Orsi para el próximo lunes en la Torre Ejecutiva.
Convocan para el lunes al Consejo de Ministros para analizar marcha del presupuesto
