Cosse sobre discurso de Lacalle en la ONU: "Nos quieren distraer de los temas de acá"

"Nos quieren distraer", aseguró Cosse

La fórmula del Frente Amplio (FA) aseguró que en un eventual gobierno podrían mantener el discurso sobre Venezuela en el exterior. Sin embargo, Yamandú Orsi y Carolina Cosse aseguraron que la insistencia del actual gobierno con el tema a veces es para hacer política interna.

El mismo día que el presidente Luis Lacalle Pou habló en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y pidió actuar y condenar el régimen, periodistas de Tacuarembó le preguntaron a la fórmula del FA si en su gobierno mantendrían ese discurso. "Pasa que el gobierno actual hace un discurso acá dentro avisando siete o cuatro meses antes lo que va a hacer afuera", criticó Orsi.

"Yo no sé a cuál discurso se refiere. Si es el discurso que se plantea en los organismos internacionales capaz que uno lo comparte", dijo el candidato.

"Lo que no entiendo, por qué todo el discurso para dentro. A mí me preocupa a veces porque no sé si se está hablando por el problema en sí o se está haciendo política interna", sostuvo. "Hay que tener mucho cuidado con eso", agregó.

En tanto, Cosse expresó: "En vez de hablar de nuestro país durante meses estamos hablando de otro. Entonces, es muy importante la política internacional pero a veces parece que nos quieren distraer de los temas de acá".