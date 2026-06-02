Peñarol es un "descontrol" y qué pasará con el futuro de Diego Aguirre

De esa manera, Peñarol se perdió la chance de quedar puntero en la Tabla Anual.Este martes a la hora 18:30 hay reunión en el Consejo Directivo de Peñarol. Si bien hay voces en el carbonero que consideran que el ciclo Aguirre está terminado después de los ocurrido ayer, difícilmente algún integrante proponga la salida del entrenador.

La cara de desazón de Aguirre

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa luego de la derrota ante Central Español. "Fue un descontrol, lo del final fue lamentable e injustificable, y pasaron cosas que no pueden pasar que nos costaron el partido", dijo el técnico de los carboneros.

Y agregó: "Buscamos algunas variantes, controlábamos la pelota pero no hacíamos daño, esa es la realidad. Y todavía ese final que fue muy duro, expulsiones, descontrol y luego el gol de ellos".

Consultado acerca de si el grupo está golpeado anímicamente, dijo: "Seguro", y continuó: "Porque no se han conseguido los objetivos. Este final se hizo muy difícil y no pudimos encontrar los caminos al gol para intentar el triunfo".

"Teníamos objetivos importantes que no fuimos consiguiendo y el equipo ha perdido la confianza que se dio por falta de resultados. No hay mucha explicación para tratar de entender. Fue una derrota muy dura", explicó Aguirre.

Y prosiguió al ser consultado por la molestia de la hinchada: "Si yo estuviera en la tribuna, estaría igual que ellos porque no es normal la adversidad y que no pudimos mostrar lo que queríamos. No tengo muchas explicaciones, no da para hablar de lo futbolístico ni de nada porque esto nos golpeó".

Quiero terminar esta parte (del año) que ha sido dura, muy negativa por muchas cosas que han pasado. No conseguimos ninguno de los objetivos que nos habíamos puesto y todavía el equipo no tuvo la reacción que esperábamos hoy, en un partido que esperábamos que fuera importante".

Sentarse y hablar con el entrenador

"Tenemos que sentarnos con Diego Aguirre y conversar, hay que estar más cerca de las decisiones que se toman para el segundo semestre. Diego se siente con mucha fuerza. Somos 11 directivos y todos queremos lo mejor para Peñarol. Hay que tomar el sartén por el mango y conversar con Diego", dijo el dirigente Santiago Sánchez en el El Espectador.

"En el final de ayer se perdió el eje. Hay cosas que tenemos que cambiar y mejorar. Para el segundo semestres hay cosas que tienen que cambiar", aseguró el dirigente mirasol.