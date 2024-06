Cosse: "El mejor Frente Amplio siempre va a ser el del presente"

"Realmente me quedé muy contenta, con mucha esperanza", agregó.

Ante la consulta de si ve al FA en mejoría en relación a las pasadas elecciones de 2019, la precandidata manifestó que el FA "siempre va a estar mejor" ya que "el mejor frente siempre va a ser el del presente y el de mañana va a estar mejor que el de hoy".

"No sé lo que dicen las encuestas, pero el frente siempre va a estar mejor, eso sí lo siento", expresó.

Su evaluación del gobierno

Durante la entrevista, Cosse manifestó que el actual gobierno es uno cuya "máxima" es el "sálvese quien pueda", y agregó que el mismo está atravesado por una práctica política "compleja".

"¿Sacar a un ministro de Turismo porque contrata publicidad de manera irregular, es corrupción o no es corrupción? ¿Sacar a una ministra porque le da casas a los amigos, es corrupción o no es corrupción? ¿Sentarse en la torre ejecutiva para ver cómo le mentís al Parlamento?", cuestionó Cosse.

"Ahora, ¿yo puedo inferir de ahí que todo el gobierno es corrupto? No puedo, porque todo el gobierno son miles de personas, yo no le puedo decir a todos los funcionarios de todos los ministerios que forman un gobierno. Yo creo que lo que sí hay yo no voy a decir que el gobierno es corrupto porque estaría metiendo en la bolsa a mucha gente honesta", sostuvo.

Dijo creer que sí hay "una práctica política" que "sistemáticamente", incurre en hechos de corrupción. "Entonces eso da para preocuparse, para reflexionar y creo que debe ser la causa del disgusto de muchos uruguayos honestos y honestas que se sienten blancos, que se sienten nacionalistas", manifestó.

"Estamos en una situación de deterioro institucional, eso sí se puede decir", agregó.