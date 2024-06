Cosse: "La estrategia del gobierno en materia de seguridad es humo"

La propuestas de Cosse en seguridad

La precandidata recordó que en su Plan País, presentado en mayo, hay tres campos para trabajar -reducción de la violencia, reducción de la desigualdad y aumento de la convivencia-, para los que propuso una batería de 50 medidas. “Están a disposición del gobierno. Calculo que alguna de esas 50 les puede servir, y lo digo con toda la buena fe y con honestidad”, comentó.

Consultada sobre su afirmación de que el precandidato blanco Álvaro Delgado “no conoce el Uruguay", en una entrevista publicada este viernes en el semanario Brecha, Cosse insistió: “Cuando uno propone manotazos de ahogado, que es lo que hace Delgado, me hace pensar en que no conoce el Uruguay. Acá no se trata de recorrer los caminos de la patria, sino de conocer sus problemas. Si tanto recorren los caminos de la patria y conocen los problemas, ¿por qué ahora que son gobierno no empiezan a resolverlos?”, sentenció Cosse.