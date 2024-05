Cosse respondió a Lacalle por los homicidios

Cosse y su estrategia

La precandidata hizo referencia a su "Plan país". Allí, afirmó, hay una "estrategia" y un "rumbo": actúa en disminuir la violencia y la desigualdad, y en aumentar la convivencia. "Medidas concretas", dijo.

La visión de Lacalle Pou

El presidente Luis Lacalle Pou habló este fin de semana en rueda de prensa y entre otros temas fue consultado sobre la seguridad (tema de principal preocupación en la población según las distintas empresas consultoras de opinión pública), y en particular de los homicidios registrados en pocas horas días atrás.

“Cada homicidio preocupa, cada homicidio. Me han escuchado hablar y decir que hay una baja sensible en casi todos los delitos, no solo hay una baja, sino que había una tendencia creciente y ahora la tendencia es descendente, hay una baja importante, el más costoso, el que más nos ha costado es justamente el que se lleva vidas, que son los homicidios”, dijo Lacalle Pou.

“El último dato que yo vi es que habían bajado 3% pero siguen habiendo violentos, la resolución violenta de los conflictos. Se decía que era por el narcotráfico, cuando empezás a ver, ¿ustedes vieron las cosas por la que la gente llega al extremo de matarse? Una discusión con un vecino. El nivel de tolerancia que una violencia empieza con un gesto, una palabra, termina en una muerte. Entonces, no quiero sacarme el lazo con la pesuña y decir que es difícil combatir ese tipo de delito porque es la tarea nuestra pero el nivel de violencia de unas situaciones sin tener válvula de escape, sin tener otra solución de conflictos, es muy compleja”.

Y continuó: “Sí, me preocupa”, insistió Lacalle Pou sobre los homicidios, y al final habló sobre los niños heridos de bala en medio de enfrentamientos entre delincuentes: “Los niños, son inocentes que quedan en la violencia entre los mayores”.