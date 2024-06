Cosse: "Uruguay no se merece tener otro gobierno herrerista"

La derecha, continuó la precandidata del FA, “pretende instalar que no hay que hacer nada para que no haya críticas”. Así, “el que no hace, o el que hace que hace, no recibe críticas”, sostuvo Cosse, pero dijo a sus militantes que “no cuenten” con ella “para eso; prefiero toda la vida que me critiquen por lo que hago, a que me critiquen por lo que no hago”, manifestó.

Para Cosse la coalición esconde ideas

Cosse afirmó que los candidatos de la coalición de gobierno “esconden sus ideas” mediante “un festival de consignas”, y al mismo tiempo “dicen que están preparados”. “Esconden sus ideas porque, si dicen lo que van a hacer, nadie los vota”, aseguró; a modo de ejemplo, criticó la caída del salario real de los trabajadores que hubo en este período de gobierno, así como el recorte en el presupuesto de la educación.

La precandidata del FA sostuvo que actualmente “no queda nada de progresismo” en el Partido Nacional y el Partido Colorado, y afirmó que Uruguay “no se merece tener otro gobierno herrerista”.

Finalmente remarcó que las mujeres en Uruguay debieron esperar 100 años para que pudieran votar en las elecciones y otro lapso similar para que pudieran cumplir los estudios de primaria o la Universidad: "Cuando las mujeres empiezan a votar mejora la democracia, cuando empiezan a estudiar mejora la educación, cuando empiezan a trabajar mejoran los ambientes de trabajo, cuando llegan a puestos de decisión mejoran los trabajos, cuando llegan a la política, como lo decía el viejo Batlle en 1919, mejora la política. Una mujer tiene que llegar a la presidencia y yo me pregunto, ¿No sería maravilloso que le pudiéramos una vez más mostrar al mundo que Uruguay levanta cabeza del retroceso y va a construir la esperanza, abrazado del progresismo y de la mano de una mujer?", cerró.