Crece el ingreso de estudiantes pobres a la Udelar, pero persisten desvinculación brecha social

Uno de cada cuatro abandona en el primer año

Otro de los datos que encienden las alarmas es la desvinculación temprana. Del total de estudiantes que ingresaron en 2025, el 25,2% no registró ninguna actividad académica de rendición de examen hasta marzo de 2026, una cifra que se mantiene prácticamente inalterada desde 2019.

Solo un 2,8% egresa en cuatro años

El informe también realizó un seguimiento de la generación que ingresó en 2021. Cuatro años después, el 60% aún permanecía activo, el 37,2% se había desvinculado y apenas un 2,8% había logrado egresar. Aunque este último porcentaje es el más alto desde 2015, sigue siendo muy bajo en términos absolutos.