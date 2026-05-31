El perfil del estudiante de la Universidad de la República (Udelar) comenzó a transformarse lentamente en los últimos cinco años. Cada vez más jóvenes pobres logran cruzar el umbral de la educación universitaria, aunque la brecha con los sectores de altos ingresos sigue siendo abismal y los problemas de retención continúan siendo graves para las autoridades.
buenas y malas noticias
Crece el ingreso de estudiantes pobres a la Udelar, pero persisten desvinculación brecha social
Un 25% de los estudiantes de UdelaR abandona en el primer año y solo un 2,8% logra egresar en cuatro años, según el último informe de gestión de la universidad.