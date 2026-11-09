Canelones aumenta de dos a ocho los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género

Esfuerzos en Canelones

Por su parte, la directora de Género y Equidad, Doris Piriz, subrayó la importancia de redoblar esfuerzos en los territorios con compromiso y convicción.

“Trasladarse, trabajar, estudiar y disfrutar de los espacios es un derecho de todos y de todas. Nuestro interés es que nuestras mujeres no tengan miedo a los agresores que tenemos diariamente en cada uno de estos espacios. Por eso, es vital el interés del Gobierno de Canelones por la seguridad y la alerta en la vía pública”, indicó.

Sobre los servicios, Piriz dijo que se van a encontrar a disposición para que todas las mujeres puedan ser contenidas y así trabajar en cada uno de los procesos.

Otro de los desafíos del programa es generar acciones para el acceso a la libertad económica, “para no convivir y tener ese freno dentro de sus casas, que es donde viven con los agresores, muchas veces dependiendo de esa disponibilidad económica”.

Estrategias interinstitucionales

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, expresó que se está trabajando desde los espacios interinstitucionales y se refirió a la violencia mediada por tecnologías que viene dando nuevas modalidades.

En cuanto a las estrategias de educar y concientizar a los varones sobre violencia basada en género, afirmó que se está trabajando en varios programas como, por ejemplo, Noviazgos libres de violencia, que con 11 años desde su implementación en todo el país ya lleva más de 120.000 jóvenes que han pasado por los talleres.

Trabajo con continuidad

En materia digital, añadió que en estos últimos dos años se comenzó a trabajar sobre la temática para que los jóvenes tengan mecanismos que los ayuden a advertir sobre las distintas formas de violencia.

Para culminar, la directora de programas y coordinadora país de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, destacó la importancia de la continuidad que le ha dado al programa el intendente Legnani, que se inició en la anterior administración.