Crisis política en la AUF: Héctor del Campo renunció al Ejecutivo

“Me fue muy difícil todo, tiré muchas probables soluciones y nunca encontré eco. Te vas agotando y todo tiene un límite. Ya no podía o no me dejaban incidir desde ningún ámbito”, explicó el dirigente. “Lo intenté una y otra vez, presenté muchas propuestas para soluciones que nunca fueron tenidas en cuenta y la verdad es que me siento desgastado, cansado y bloqueado en el accionar”, dijo.