Uruguay participó en prestigioso foro internacional en China junto a más de 100 países

La delegación de Uruguay, liderada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, participó en la 12ª edición del Foro de Beijing Xiangshan, uno de los encuentros más importantes sobre seguridad y defensa a nivel internacional. El evento, que se llevó a cabo del 17 al 19 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones de Beijing, reunió a más de 1,800 representantes de más de 100 países y organizaciones.