Política Uruguay | China | Foro

Beijing

Uruguay participó en prestigioso foro internacional en China junto a más de 100 países

El foro busca fomentar la discusión cooperativa en lugar de la confrontación. Por Uruguay participó la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

Uruguay en el foro de Beijing

Por Redacción de Caras y Caretas

La delegación de Uruguay, liderada por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, participó en la 12ª edición del Foro de Beijing Xiangshan, uno de los encuentros más importantes sobre seguridad y defensa a nivel internacional. El evento, que se llevó a cabo del 17 al 19 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones de Beijing, reunió a más de 1,800 representantes de más de 100 países y organizaciones.

Bajo el lema "Defendiendo el orden internacional y promoviendo el desarrollo pacífico", el foro tiene como objetivo principal fomentar el diálogo constructivo, fortalecer la confianza mutua y generar propuestas para enfrentar los desafíos de seguridad y desarrollo en el mundo. El evento se destaca por ser una plataforma para la discusión cooperativa en lugar de confrontacional.

La agenda del foro incluyó cuatro sesiones plenarias y ocho paneles de discusión simultáneos, donde se abordan una amplia gama de temas cruciales para la seguridad regional y global. La participación de Uruguay subraya el compromiso del país con el multilateralismo y la colaboración internacional en temas de paz y estabilidad.

Temas

