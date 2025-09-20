Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Plenario de La Amplia

Carolina Cosse: "La derecha ya no sabe por qué más pegarme"

Carolina Cosse dijo durante el Plenario de la Amplia en el Frente Amplio que está sorprendida por todas las herramientas que usa la derecha para golpearla.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La vicepresidenta Carolina Cosse está en el ojo de la tormenta por lo continuos ataques de la oposición y su sector político salió a respaldarla este sábado con un documento en el que aseguran que la exintendenta es intensamente golpeada por la derecha “porque representa una amenaza para ellos”

“Sabemos que Carolina Cosse, día tras día, es golpeada por la derecha, porque para ellos es una amenaza. Ya lo intentaron antes, cuando buscaron destituirla de la Intendencia de Montevideo”, señala el comunicado de La Amplia.

El sector político que lidera Cosse realizó en la mañana de este sábado su Plenario Nacional en la Huella de Seregni del Frente Amplio, luego de las fuertes repercusiones mediáticas generadas por la salida de la exsenadora Silvia Nane y el debate planteado por la situación financiera en que Mario Bergara encontró la intendencia.

Frente Amplio

La sesión en la Huella de Seeregni del Frente Amplio contó con la presencia, además de la de la exintendenta de Montevideo, del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el senador Daniel Borbonet y la diputada María Inés Obaldía, entre otros.

“Hoy, como ayer, reafirmamos nuestro respaldo enfático y total a su liderazgo, convencidos de que las transformaciones profundas requieren valentía, coherencia y un compromiso inclaudicable con la gente”, expresó La Amplia en su pronunciamiento.

"Debemos avanzar en igualdad, no podemos ni debemos aceptar un país con mujeres, jóvenes, disidencias, racialidades o migrantes relegados", agregaron.

La Amplia es un sector del Frente Amplio que se define como heredero "del ideario artiguista" y propone "defender la democracia frente a los ataques de las nuevas derechas".

Palabras de Cosse

Carolina Cosse por su parte agradeció el respaldo y en alusión a los ataques que recibe señaló: "Yo creo que es verdaderamente sorprendente. Ya no saben por qué pegarme".

"Los compañeros, en el marco de nuestras convicciones, han incluido en la declaración su respaldo a mi persona. Y yo no tengo por qué explicar que me andan pegando, porque la verdad es que una y otra vez me sorprenden las herramientas para golpear a mi persona", dijo la viceporesidenta en diálogo con la prensa.

"Pero quiero decir que estamos muy fuertes y nuestra fortaleza no es una fortaleza dogmática, sino muy por el contrario. Nuestra fortaleza está en nuestras convicciones y en nuestra forma de trabajar que es colectiva: tratar entre todas y todos de encontrar las respuestas. Nos sentimos muy fuertes y me siento muy respaldada por La Amplia y por el Frente Amplio", concluyó.

