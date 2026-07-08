Seguridad pública: Policía incorporará drones en el área metropolitana y la frontera con Brasil

El jerarca indicó que, como resultado de ese proceso, se concretó "una inversión muy importante de drones tácticos y operativos, y también drones autónomos" que ya funcionan en distintos puntos del área metropolitana y en departamentos de frontera. Además, adelantó que próximamente se fortalecerá la vigilancia en el medio rural.

¿Para qué se utilizan los drones?

Los equipos son utilizados diariamente para respaldar procedimientos policiales, colaborar en situaciones de emergencia y asistir en incendios, como ocurrió durante el verano. También cumplen un rol en la obtención de información en tiempo real para quienes intervienen en el terreno.

"Ahora le sumamos que estamos viendo desde otra dimensión, desde el aire, estamos viendo tanto de día como de noche, y nos permite saber qué es lo que está sucediendo en el lugar desde el Centro de Comando Unificado para dar los avisos a los policías que están concurriendo a la escena, para que prime la seguridad de nuestros ciudadanos y también de nuestros policías", afirmó Torres.

El director sostuvo que la Policía Nacional cuenta con capacidad para operar drones en todo el territorio. No obstante, precisó que actualmente el refuerzo se concentra en el área metropolitana y la frontera seca con Brasil, mientras se prepara la expansión hacia las zonas rurales.

Formación específica para operadores

Torres también explicó que el personal que integra la unidad de drones es seleccionado mediante concursos internos y recibe formación específica antes de comenzar a operar. Esa capacitación incluye cursos impartidos por la Fuerza Aérea y entrenamiento interno enfocado en la utilización de drones en procedimientos policiales.

Según informó el jerarca, desde 2025 la superintendencia tecnológica de estos equipos quedó formalmente integrada al Centro de Comando Unificado, con el objetivo de coordinar su uso y optimizar la cobertura en todo el país.