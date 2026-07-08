Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política drones | Víctor Torres |

andan de vuelo

Seguridad pública: Policía incorporará drones en el área metropolitana y la frontera con Brasil

Víctor Torres, director del Centro de Comando Unificado, explicó para qué se utilizan los drones y adelantó que proximamente se extenderá el uso a la ruralidad.

Policía incorporará drones en el área metropolitana y la frontera con Brasil.

Policía incorporará drones en el área metropolitana y la frontera con Brasil.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La Policía Nacional amplió el uso de drones para apoyar operativos, atender emergencias y fortalecer las tareas de vigilancia en el área metropolitana y la frontera con Brasil. Según informó Presidencia, el Ministerio del Interior incorporó nuevos equipos tecnológicos y prevé extender su despliegue a las zonas rurales en los próximos meses.

El director del Centro de Comando Unificado (CCU), Víctor Torres, explicó a Comunicación Presidencial que la estrategia surgió tras un relevamiento realizado el año pasado, que detectó que los drones existentes estaban distribuidos entre distintas dependencias y sin una coordinación centralizada. A partir de esa evaluación, la supervisión de estos dispositivos pasó a depender del CCU.

"Había mucha tecnología dispersa en lo que tenía que ver con drones, por lo que se le asignó al Centro de Comando Unificado la superintendencia de los drones a nivel nacional dentro del Ministerio del Interior", señaló Torres. Agregó que esa reorganización permitió identificar las necesidades operativas y recomendar nuevas adquisiciones, en el marco del Plan Nacional de Seguridad.

El jerarca indicó que, como resultado de ese proceso, se concretó "una inversión muy importante de drones tácticos y operativos, y también drones autónomos" que ya funcionan en distintos puntos del área metropolitana y en departamentos de frontera. Además, adelantó que próximamente se fortalecerá la vigilancia en el medio rural.

¿Para qué se utilizan los drones?

Los equipos son utilizados diariamente para respaldar procedimientos policiales, colaborar en situaciones de emergencia y asistir en incendios, como ocurrió durante el verano. También cumplen un rol en la obtención de información en tiempo real para quienes intervienen en el terreno.

"Ahora le sumamos que estamos viendo desde otra dimensión, desde el aire, estamos viendo tanto de día como de noche, y nos permite saber qué es lo que está sucediendo en el lugar desde el Centro de Comando Unificado para dar los avisos a los policías que están concurriendo a la escena, para que prime la seguridad de nuestros ciudadanos y también de nuestros policías", afirmó Torres.

El director sostuvo que la Policía Nacional cuenta con capacidad para operar drones en todo el territorio. No obstante, precisó que actualmente el refuerzo se concentra en el área metropolitana y la frontera seca con Brasil, mientras se prepara la expansión hacia las zonas rurales.

Formación específica para operadores

Torres también explicó que el personal que integra la unidad de drones es seleccionado mediante concursos internos y recibe formación específica antes de comenzar a operar. Esa capacitación incluye cursos impartidos por la Fuerza Aérea y entrenamiento interno enfocado en la utilización de drones en procedimientos policiales.

Según informó el jerarca, desde 2025 la superintendencia tecnológica de estos equipos quedó formalmente integrada al Centro de Comando Unificado, con el objetivo de coordinar su uso y optimizar la cobertura en todo el país.

V&iacute;ctor Torres, director CCU.

Víctor Torres, director CCU.

Temas

Te puede interesar