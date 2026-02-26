Cuba frustró infiltración armada proveniente de EEUU y denuncia planes con "fines terroristas"

Historial Delictivo: La mayoría de los involucrados poseen antecedentes de actividades violentas.

Buscados por la Justicia: Dos de los detenidos ya eran objeto de investigaciones previas por su presunta implicación en la planificación y financiamiento de actos de terrorismo contra la isla.

Logística Interna: Se ha detenido en suelo cubano a un individuo enviado previamente desde EE. UU. para coordinar la recepción de la célula armada, quien, según las autoridades, ya ha confesado su participación.

Arsenal incautado

Durante la neutralización de la lancha, las fuerzas de seguridad ocuparon un arsenal que refuerza la tesis de una incursión con fines de sabotaje y agresión:

Fusiles de asalto y armas cortas.

Artefactos explosivos de fabricación artesanal ( cócteles molotov ).

Chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

Estado de la Investigación

El Ministerio del Interior ha subrayado que el proceso investigativo continúa abierto para lograr el "esclarecimiento total de los hechos" y determinar el alcance de las redes de apoyo externas. Cuba reitera su postura de tolerancia cero ante acciones que vulneren su soberanía nacional y pongan en riesgo la seguridad de sus ciudadanos.