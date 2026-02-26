Caggiani acusó a la oposición de faltar a la verdad y de festejar cierre de fuentes laborales

Uno de los que se expresó en X y cuestionó la reacción de algunos legisladores de la oposición (incluido Gabriel Gurméndez), fue el senador del FA, Daniel Caggiani. El legislador escribió en su red social: "Hacer política festejando el cierre de fuentes laborales no es buena cosa. Menos faltar a la verdad. Ni había asumido el gobierno de Orsi, pero la oposición lo responsabiliza por el cierre de esa empresa (Yazaki) en su propio gobierno. No se puede practicar ese tipo de política y de oposición".

