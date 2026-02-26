Hacete socio para acceder a este contenido

Fuego cruzado

Caggiani acusó a la oposición de faltar a la verdad y de festejar cierre de fuentes laborales

"Ni había asumido Orsi pero la oposición lo responsabiliza por el cierre de esa empresa (Yazaki). No se puede practicar ese tipo de política y de oposición".

Daniel Caggiani, senador del FA.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Los legisladores mencionan los recientes casos de cierres, despidos y recortes de personal en Marfrig (Tarariras), AmBev-Cympay (Paysandú), Yazaki, UKG, Verizon, Sabre, Fenedur, Paycueros y Fricasa, además de los 3.000 trabajadores afectados en el sector citrícola.

Caggiani acusó a la oposición de mentir

Este tema generó el rechazo de algunos legisladores del Frente Amplio. Sobre todo, porque en la convocatoria se mencionan empresas que cerraron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Uno de los que se expresó en X y cuestionó la reacción de algunos legisladores de la oposición (incluido Gabriel Gurméndez), fue el senador del FA, Daniel Caggiani. El legislador escribió en su red social: "Hacer política festejando el cierre de fuentes laborales no es buena cosa. Menos faltar a la verdad. Ni había asumido el gobierno de Orsi, pero la oposición lo responsabiliza por el cierre de esa empresa (Yazaki) en su propio gobierno. No se puede practicar ese tipo de política y de oposición".

