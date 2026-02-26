Caso Cardama: está la primera lista de convocados con Mario Cardama a la cabeza

Con estos elementos sobre la mesa, la primera sesión se centró en la definición de la dinámica de trabajo, la elección de las autoridades de la comisión y la aprobación de una lista de personas a convocar propuesta por parte de la oposición.

La lista de convocados

Según detalló a la prensa el diputado blanco Gabriel Gianoli, se presentó un documento para convocar a distintos distintos actores políticos, militares, profesionales y empresariales en tres bloques. Uno de ellos va del período 2010-2019 (previo al proceso de contratación del astillero Cardama), el otro comprende el período 2020-2024 (donde se gesta y concreta el acuerdo con la empresa española), y por último, quienes participaron en el período 2025-2026 (cuando se rescinde el contrato).

Se convocará a los exministros de Defensa frenteamplistas Luis Rosadilla y José Bayardi, que ocuparon el cargo previo a 2020. También integran la lista quienes fueron responsables de la cartera durante el último período de gobierno, cuando se concretó el contrato con Cardama: Javier García y Armando Castaingdebat. Se citará además a la ministra de Defensa en funciones, Sandra Lazo, y al responsable de la cartera de Economía, Gabriel Oddone. Por último, se incluyó al subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, y al prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

En cuanto a exautoridades que integraron estructuras ministeriales, aparece convocado quien fuera el exdirector general de secretaría del período del FA, Hernán Planchón, y el exsubsecretario –también frenteamplista– del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. En tanto, se solicitará la asistencia a la comisión de integrantes de la cúpula ministerial de la pasada administración del Ministerio de Defensa Nacional: el director general de Recursos Financieros, Damián Galó, y el director general de Secretaría, Fabián Martínez.

Por último, con rango militar aparece la convocatoria a tres comandantes de la Armada del período 2010-2019: Alberto Caramés (2010-2012), Leonardo Alonso (2015-2018) y Carlos Abilleira (2018-2020). No se podrá contar con el testimonio de Ricardo Giambruno –comandante entre 2012 y 2015–, dado que falleció en marzo de 2025.

Asimismo, entre otras convocatorias, también se incorporó a la lista al comandante en jefe de la Armada del período 2020-2024, Jorge Wilson, y a distintos militares que ejercieron como asesores en el proceso de adquisición de las patrulleras. José Luis Elizondo, actual comandante en jefe, también es parte de la lista, al igual que oficiales de la Armada enviados al astillero Cardama en representación de la ministra Lazo.

En el plano jurídico, el llamado alcanza, entre otros, al Tribunal de Cuentas, a integrantes del Estudio Delpiazzo y al exsecretario de Presidencia Gonzalo Fernández, a quien la oposición señala como representante en Uruguay del astillero, aunque el gobierno lo niega. Por último, se incorpora a la convocatoria al propio director de la firma española, Mario Cardama.

Desde el oficialismo y la oposición no se descarta ir más allá y poner sobre la mesa nombres como el del expresidente Luis Lacalle Pu o el del propio presidente de la República, Yamandú Orsi.