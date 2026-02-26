Uruguay ratificó el acuerdo Mercosur-UE y espera la decisión europea

A la espera de Europa

Con la aprobación legislativa, Uruguay no necesita esperar la ratificación de los demás socios del Mercosur para avanzar. Sin embargo, el acuerdo entrará en vigor únicamente cuando sea legislado por el Parlamento Europeo. A fines de enero, ese órgano decidió postergar su tratamiento, por lo que el proceso permanece en pausa del lado europeo.

En ese contexto, el canciller Mario Lubetkin señaló que Uruguay ya cumplió su parte y expresó la expectativa de que el gesto sea interpretado en Europa como una señal política que permita destrabar el trámite y activar los mecanismos necesarios para que el acuerdo se ponga en marcha también en el Viejo Continente.