Uruguay ratificó el acuerdo Mercosur-UE y espera la decisión europea

El Parlamento aprobó este jueves el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), firmado el pasado 17 de enero en Asunción, y Uruguay se convirtió así en el primer país del bloque regional en ratificar el tratado.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 91 votos afirmativos en 93. Los únicos legisladores que no acompañaron fueron Gustavo Salle y Nicolle Salle, de Identidad Soberana. El miércoles, el Senado había aprobado la iniciativa por unanimidad.
La norma deberá ahora ser promulgada por el presidente Yamandú Orsi y refrendada por los ministros.
A la espera de Europa
Con la aprobación legislativa, Uruguay no necesita esperar la ratificación de los demás socios del Mercosur para avanzar. Sin embargo, el acuerdo entrará en vigor únicamente cuando sea legislado por el Parlamento Europeo. A fines de enero, ese órgano decidió postergar su tratamiento, por lo que el proceso permanece en pausa del lado europeo.
En ese contexto, el canciller Mario Lubetkin señaló que Uruguay ya cumplió su parte y expresó la expectativa de que el gesto sea interpretado en Europa como una señal política que permita destrabar el trámite y activar los mecanismos necesarios para que el acuerdo se ponga en marcha también en el Viejo Continente.