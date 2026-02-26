Tras el reciente paso de un frente que estabilizó las condiciones atmosféricas, Uruguay atraviesa un cierre de febrero con características "otoñales". De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), la agencia brasileña MetSul y los modelos de Windguru, el pronóstico para el territorio nacional señala que se mantendrá un patrón de nubosidad variable y temperaturas moderadas durante las próximas 48 horas.
Pronóstico del tiempo: jornadas templadas y sin lluvias para el cierre de febrero
El pronóstico señala un escenario de alivio térmico con vientos predominantes del este y temperaturas que no superarán los 25°C en el sur del país.