Pronóstico del tiempo: jornadas templadas y sin lluvias para el cierre de febrero

Windguru: condiciones para la costa

Para los usuarios de la franja costera y deportistas náuticos, el portal Windguru reporta vientos persistentes del sector Este (E) y Sureste (SE).

Intensidad: Promedio de 10 a 15 nudos (aprox. 18-28 km/h).

Oleaje: Se mantiene estable con una altura promedio de 0.8 metros en la zona de Montevideo (Playa Malvín/La Estacada), sin alertas por temporales en el corto plazo.

Perspectivas para el fin de semana

La estabilidad se mantendrá durante el viernes 27, con un leve ascenso de temperatura para el sábado 28, donde las máximas podrían alcanzar los 30°C en el norte del país, mientras que en Montevideo se mantendrán cercanas a los 26°C. No se prevén precipitaciones significativas para lo que resta de la semana.