Sociedad pronóstico | lluvias | febrero

sin cambios

Pronóstico del tiempo: jornadas templadas y sin lluvias para el cierre de febrero

El pronóstico señala un escenario de alivio térmico con vientos predominantes del este y temperaturas que no superarán los 25°C en el sur del país.

Pronóstico para Uruguay

 @Agencia FocoUy
Tras el reciente paso de un frente que estabilizó las condiciones atmosféricas, Uruguay atraviesa un cierre de febrero con características "otoñales". De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), la agencia brasileña MetSul y los modelos de Windguru, el pronóstico para el territorio nacional señala que se mantendrá un patrón de nubosidad variable y temperaturas moderadas durante las próximas 48 horas.

Pronóstico oficial: nubosidad y neblinas

Para este jueves 26 de febrero, Inumet prevé una jornada con cielo algo nuboso y nuboso. En la zona sur y metropolitana, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 24°C. Se destaca la presencia de neblinas matinales y vientos del sureste que podrían alcanzar rachas de hasta 40 km/h hacia la noche.

MetSul: Influencia de aire frío oceánico

El observatorio meteorológico brasileño MetSul advierte que la región rioplatense se encuentra bajo la influencia de una masa de aire más frío ubicada sobre el océano Atlántico. Este fenómeno está frenando el avance de olas de calor, manteniendo las máximas por debajo de los promedios estivales en el sur y este del país, favoreciendo jornadas de "alivio térmico" ideales para actividades al aire libre.

Windguru: condiciones para la costa

Para los usuarios de la franja costera y deportistas náuticos, el portal Windguru reporta vientos persistentes del sector Este (E) y Sureste (SE).

  • Intensidad: Promedio de 10 a 15 nudos (aprox. 18-28 km/h).

  • Oleaje: Se mantiene estable con una altura promedio de 0.8 metros en la zona de Montevideo (Playa Malvín/La Estacada), sin alertas por temporales en el corto plazo.

Perspectivas para el fin de semana

La estabilidad se mantendrá durante el viernes 27, con un leve ascenso de temperatura para el sábado 28, donde las máximas podrían alcanzar los 30°C en el norte del país, mientras que en Montevideo se mantendrán cercanas a los 26°C. No se prevén precipitaciones significativas para lo que resta de la semana.

