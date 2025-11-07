Hacete socio para acceder a este contenido

Política oposición | José Carlos Mahía | interpelación

Polémica por resolución de Jutep

Danzagate: oposición anunció interpelación a Mahía por resolución de Jutep y jerarca respondió a Sotelo

Oposición interpelará al titular del MEC, José Carlos Mahía, por la resolución de la Jutep a favor de Danza y ministro defendió la independencia del organismo.

Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, será interpelado por la oposición.

 Fotos Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Tras la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que concluyó que “no existe incompatibilidad” entre la labor de Álvaro Danza como presidente de ASSE y sus actividades privadas (a las cuáles renunció), la oposición decidió mantener la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y anunció que impulsará otra al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

Esta última, debido a que es a través el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que la Jutep se vincula con el Parlamento.

Los cuestionamientos de Sotelo

Aquí se ha llegado a un punto de quiebre institucional, con un fallo político que nos genera una enorme preocupación”, señaló el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, esta mañana en rueda de prensa, tras una reunión de la coordinación parlamentaria de la Coalición Republicana. Asimismo, el legislador dijo que le pedirán una reunión “urgente” a Yamandú Orsi tras el fallo de la Jutep del jueves 6 de noviembre.

Sotelo cuestionó que “el pronunciamiento de ayer viola la ética y la transparencia por el tenor de la resolución y porque decide, por mayoría, esconderle al Parlamento y a la ciudadanía los argumentos de los abogados de la sala jurídica”.

Al respecto, el diputado recordó que los abogados de la Jutep habían concluido que existía incompatibilidad entre los trabajos que desempeñaba Danza, y que la mayoría del organismo (dos de tres) optó por ignorar dicho dictamen.

La respuesta de Mahía

Ante los dichos y el anuncio de Sotelo, Mahía aseguró en rueda de prensa, que los directores de la Jutep actuaron con “con absoluta independencia”.

“Confío plenamente en el criterio -de la Jutep-, conozco la trayectoria de los integrantes. Uno no puede ni debe, como ministro de Estado, ingresar por la naturaleza de la institución y por sus competencias, en nada. Por lo tanto, desde ese lugar, los informes que haya en cada área del Estado, lo que hacen es asesorar y después, cada órgano del Estado, con sus representantes legítimos, toma las decisiones que hacen a los objetivos y en este caso, al caso planteado”, aseguró el ministro.

Acerca de las valoraciones realizadas desde la oposición sobre la resolución del directorio de la Jutep, Mahía mencionó que “la carga de adjetivos que se están utilizando, no es que le haga mal al gobierno, le hace mal al sistema republicano”.

Ante el anuncio de la interpelación que le hará la oposición, el secretario de estado expresó que la “instancia ya está juzgada”, debido a que “ya se llega con un juicio previo, ya hay afirmaciones públicas, hechas y dichas”, sostuvo Mahía.

De todas formas, el jerarca aseguró que desde el MEC van a cumplir con la información que requieran los legisladores de la oposición.

