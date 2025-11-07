Danzagate: oposición anunció interpelación a Mahía por resolución de Jutep y jerarca respondió a Sotelo

Sotelo cuestionó que “el pronunciamiento de ayer viola la ética y la transparencia por el tenor de la resolución y porque decide, por mayoría, esconderle al Parlamento y a la ciudadanía los argumentos de los abogados de la sala jurídica”.

Al respecto, el diputado recordó que los abogados de la Jutep habían concluido que existía incompatibilidad entre los trabajos que desempeñaba Danza, y que la mayoría del organismo (dos de tres) optó por ignorar dicho dictamen.

La respuesta de Mahía

Ante los dichos y el anuncio de Sotelo, Mahía aseguró en rueda de prensa, que los directores de la Jutep actuaron con “con absoluta independencia”.

“Confío plenamente en el criterio -de la Jutep-, conozco la trayectoria de los integrantes. Uno no puede ni debe, como ministro de Estado, ingresar por la naturaleza de la institución y por sus competencias, en nada. Por lo tanto, desde ese lugar, los informes que haya en cada área del Estado, lo que hacen es asesorar y después, cada órgano del Estado, con sus representantes legítimos, toma las decisiones que hacen a los objetivos y en este caso, al caso planteado”, aseguró el ministro.

Acerca de las valoraciones realizadas desde la oposición sobre la resolución del directorio de la Jutep, Mahía mencionó que “la carga de adjetivos que se están utilizando, no es que le haga mal al gobierno, le hace mal al sistema republicano”.

Ante el anuncio de la interpelación que le hará la oposición, el secretario de estado expresó que la “instancia ya está juzgada”, debido a que “ya se llega con un juicio previo, ya hay afirmaciones públicas, hechas y dichas”, sostuvo Mahía.

De todas formas, el jerarca aseguró que desde el MEC van a cumplir con la información que requieran los legisladores de la oposición.