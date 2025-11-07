Orsi llegó a Bolivia para presenciar este sábado la asunción presidencial de Rodrigo Paz

fgr_04 (1)

La agenda oficial de Orsi en Bolivia

Orsi arribará a la Asamblea Legislativa Plurinacional el sábado, a las 10:30 horas de Uruguay, para presenciar el inicio de la Solemne Sesión Inaugural, que se desarrollará hasta el mediodía.

Posteriormente se trasladará al Palacio Quemado para presenciar el acto protocolar de entrega del bastón de mando a Rodrigo Paz, a cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y del saludo protocolar de las autoridades e invitados especiales al nuevo presidente boliviano.