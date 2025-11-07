Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Bolivia | Rodrigo Paz

Cambio de mando

Orsi llegó a Bolivia para presenciar este sábado la asunción presidencial de Rodrigo Paz

El presidente Yamandú Orsi llegó este viernes a La Paz para participar -este sábado 8- del acto de posesión de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

Tras arribar en la tarde de este viernes 7 de noviembre al aeropuerto de El Alto, en la ciudad de La Paz, el presidente, Yamandú Orsi, participará en el acto de posesión de Rodrigo Paz Pereira como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

La ceremonia se realizará desde el sábado 8 a las 10:30 horas (de nuestro país) en la sede de Gobierno.

En el aeropuerto de El Alto, a donde llegó en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya, el mandatario fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa Lunda.

La agenda oficial de Orsi en Bolivia

Orsi arribará a la Asamblea Legislativa Plurinacional el sábado, a las 10:30 horas de Uruguay, para presenciar el inicio de la Solemne Sesión Inaugural, que se desarrollará hasta el mediodía.

Posteriormente se trasladará al Palacio Quemado para presenciar el acto protocolar de entrega del bastón de mando a Rodrigo Paz, a cargo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y del saludo protocolar de las autoridades e invitados especiales al nuevo presidente boliviano.

