Tras arribar en la tarde de este viernes 7 de noviembre al aeropuerto de El Alto, en la ciudad de La Paz, el presidente, Yamandú Orsi, participará en el acto de posesión de Rodrigo Paz Pereira como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Cambio de mando
Orsi llegó a Bolivia para presenciar este sábado la asunción presidencial de Rodrigo Paz
