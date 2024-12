"Daré todo mi conocimiento para estar a la altura", escribió el futuro canciller

Lubetkin agradeció respaldo

En la publicación, Lubetkin agradeció por los mensajes que recibió luego de que se confirmara su rol como ministro de Relaciones Exteriores en el próximo gobierno.

"Me hacen sentir su fuerte respaldo frente a los nuevos desafíos de vida que comenzaré a afrontar en pocos días. Por todo eso, solo puedo decirles ¡gracias! Daré todo mi conocimiento y experiencia para estar a la altura de esta nueva etapa, y el respaldo que me han brindado me ayudará muchísimo. ¡Gracias!", expresó.

El presidente electo Yamandú Orsi se reunió este viernes con Lubetkin, quien se ha desempeñado como representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Lubetkin es un periodista con más de 40 años de experiencia en comunicación internacional y cuestiones relativas a la cooperación para el desarrollo. Inició su carrera profesional en 1979 en la agencia de noticias Inter Press Service (IPS), de la que fue director general entre 2002 y 2014.

Como docente, se desempeñó como profesor del Máster en Comunicación para Relaciones Internacionales de la Universidad Libre de Lengua y Comunicación de Milán y fue director de los seminarios sobre Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, España.