La alcaldesa del Municipio B convocó al próximo cabildo y abordó los desafíos de la gestión

La jornada incluirá, según adelantó, una feria de emprendimientos, propuestas gastronómicas y un cierre artístico con la banda Kumbiaracha.

Los desafíos del Municipio B

Consultada sobre los desafíos de gestión, Soria subrayó que el Municipio B concentra gran parte de la actividad institucional, cultural y educativa del país. “Este municipio es la capital de la capital, concentra todo el movimiento”, sostuvo, y advirtió que esa centralidad implica tanto oportunidades como exigencias.

En ese contexto, mencionó procesos relevantes como la transformación de la movilidad en 18 de Julio y la recuperación de la estación central de AFE. Sobre el debate en torno al transporte, consideró que el rumbo es adecuado: “Estamos encaminados hacia una buena resolución porque lo importante es mejorar la calidad de vida”. En esa línea, enfatizó que el objetivo es reducir los tiempos de traslado y hacerlos más confortables: “Que transportarse no sea una tortura”.

Consultada por los ejes principales de su gestión, aseguró que desde que asumió como alcaldesa se encontró con “mucho laburo. Entre las principales reflexiones, aseguró que existe una fuerte demanda ciudadana por mayor cercanía del Estado y planteó que la política atraviesa un momento de cuestionamiento. “Estamos en tiempos donde la política está bajo escrutinio, y eso es una doble responsabilidad”, afirmó.

Soria sostuvo que, más allá de las competencias formales, es necesario asumir un compromiso activo frente a los planteos de la ciudadanía. “No puede ser ‘esto no es mi competencia’ y me lavo las manos; uno tiene que tratar de articular y darle seguimiento”, señaló.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la escucha como eje de la gestión. “Nos falta escucha, nos falta empatía, nos falta comprensión”, afirmó, y concluyó que el desafío pasa por “ponernos en el zapato del otro” para responder a las demandas de un municipio tan diverso como exigente.