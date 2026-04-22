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Política Cabildo | Patricia Soria |

participación ciudadana

La alcaldesa del Municipio B convocó al próximo cabildo y abordó los desafíos de la gestión

La alcaldesa Patricia Soria llamó a participar del cabildo del 9 de mayo y analizó movilidad, participación ciudadana y demandas en el Municipio B.

Alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria.&nbsp;

Alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria. 

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El Municipio B se encuentra trabajando de cara al próximo cabildo abierto, que se realizará el sábado 9 de mayo, a la hora 10, en la Plaza Cagancha. Se trata de una instancia central para reforzar el vínculo con la ciudadanía en un territorio atravesado por múltiples desafíos de gestión y alta exposición pública.

“Estamos laburando muchísimo de cara a eso. Es una instancia muy importante de encuentro con las vecinas, con los vecinos, con todas las fuerzas vivas del territorio”, expresó la alcaldesa del Municipio B, Patricia Soria, durante una entrevista con el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV.

Soria indicó que el cabildo buscará, además, fortalecer herramientas de participación como los concejos vecinales, que este año renovarán su integración. En ese marco, convocó a la ciudadanía a involucrarse en estos espacios: “Está bueno que las vecinas y los vecinos se encuentren con esa herramienta de participación, de involucramiento del territorio”.

La jornada incluirá, según adelantó, una feria de emprendimientos, propuestas gastronómicas y un cierre artístico con la banda Kumbiaracha.

Los desafíos del Municipio B

Consultada sobre los desafíos de gestión, Soria subrayó que el Municipio B concentra gran parte de la actividad institucional, cultural y educativa del país. “Este municipio es la capital de la capital, concentra todo el movimiento”, sostuvo, y advirtió que esa centralidad implica tanto oportunidades como exigencias.

En ese contexto, mencionó procesos relevantes como la transformación de la movilidad en 18 de Julio y la recuperación de la estación central de AFE. Sobre el debate en torno al transporte, consideró que el rumbo es adecuado: “Estamos encaminados hacia una buena resolución porque lo importante es mejorar la calidad de vida”. En esa línea, enfatizó que el objetivo es reducir los tiempos de traslado y hacerlos más confortables: “Que transportarse no sea una tortura”.

Consultada por los ejes principales de su gestión, aseguró que desde que asumió como alcaldesa se encontró con “mucho laburo. Entre las principales reflexiones, aseguró que existe una fuerte demanda ciudadana por mayor cercanía del Estado y planteó que la política atraviesa un momento de cuestionamiento. “Estamos en tiempos donde la política está bajo escrutinio, y eso es una doble responsabilidad”, afirmó.

Soria sostuvo que, más allá de las competencias formales, es necesario asumir un compromiso activo frente a los planteos de la ciudadanía. “No puede ser ‘esto no es mi competencia’ y me lavo las manos; uno tiene que tratar de articular y darle seguimiento”, señaló.

Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la escucha como eje de la gestión. “Nos falta escucha, nos falta empatía, nos falta comprensión”, afirmó, y concluyó que el desafío pasa por “ponernos en el zapato del otro” para responder a las demandas de un municipio tan diverso como exigente.

Embed - #31 - ETP - | Con Federico Gyurkovits, Valentina Alvariza y Diego Lois

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