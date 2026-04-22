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Política presupuesto departamental | gestión de residuos |

Despliegue de políticas prioritarias

Con un déficit 70% menor: ¿Cómo se reorganiza el presupuesto de la Intendencia?

Mario Bergara destacó en Legítima Mañana que tras fuerte reducción del déficit, el presupuesto departamental de Montevideo, tiene un mejor orden financiero.

Mario Bergara, intendente de Montevideo, habló en Legítima mañana acerca de la reducción del déficit.&nbsp;

Mario Bergara, intendente de Montevideo, habló en Legítima mañana acerca de la reducción del déficit. 

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Durante una entrevista en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas, Bergara explicó que el año 2024 cerró con “un déficit muy abultado”, lo que obligó a implementar medidas de ordenamiento financiero. Estas incluyeron ajustes en la gestión y acuerdos con empresas proveedoras para reducir pagos, sin incumplir contratos, así como recortes en rubros como las horas extra.

El déficit se redujo en torno a un 70%

Según el jefe comunal, esas decisiones permitieron que en 2025 el déficit se redujera en torno a un 70%, retornando a niveles históricos. “El orden financiero es la plataforma para poder desarrollar las políticas”, sostuvo, remarcando que ese equilibrio fue clave para diseñar el nuevo presupuesto.

El plan presupuestal fue aprobado por la Junta Departamental con mayoría del Frente Amplio y con algunos aportes de la oposición incorporados. Para Bergara, el presupuesto refleja con claridad las prioridades de su administración, alineadas con las demandas ciudadanas.

En ese sentido, señaló que aproximadamente la mitad de los recursos se destinarán a dos áreas centrales: la limpieza y gestión de residuos, y la movilidad urbana. “El presupuesto es la expresión financiera de las políticas de gobierno”, afirmó, subrayando el peso estratégico de estos sectores.

Gestión de residuos

En materia de limpieza, el intendente destacó que ya comenzó una transformación del sistema de recolección de residuos, con el pasaje progresivo desde contenedores en la vía pública hacia soluciones domiciliarias. Hasta el momento, se han distribuido contenedores a más de 30.000 familias, con el objetivo de alcanzar a más de 400.000 hogares en el mediano plazo.

Además de estas prioridades, el presupuesto mantiene financiamiento para otras áreas tradicionales de la Intendencia, como políticas culturales, sociales, turísticas y de salud. Bergara resaltó el rol de las policlínicas y el apoyo a la actividad cultural, así como la intervención en contextos sociales críticos.

Con este nuevo marco presupuestal, el gobierno departamental apunta a acelerar los cambios en curso y profundizar las políticas públicas, ahora respaldadas por una situación financiera más estable.

Embed - #36 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

FUENTE: Legítima Mañana

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