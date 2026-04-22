Con un déficit 70% menor: ¿Cómo se reorganiza el presupuesto de la Intendencia?

El plan presupuestal fue aprobado por la Junta Departamental con mayoría del Frente Amplio y con algunos aportes de la oposición incorporados. Para Bergara, el presupuesto refleja con claridad las prioridades de su administración, alineadas con las demandas ciudadanas.

En ese sentido, señaló que aproximadamente la mitad de los recursos se destinarán a dos áreas centrales: la limpieza y gestión de residuos, y la movilidad urbana. “El presupuesto es la expresión financiera de las políticas de gobierno”, afirmó, subrayando el peso estratégico de estos sectores.

Gestión de residuos

En materia de limpieza, el intendente destacó que ya comenzó una transformación del sistema de recolección de residuos, con el pasaje progresivo desde contenedores en la vía pública hacia soluciones domiciliarias. Hasta el momento, se han distribuido contenedores a más de 30.000 familias, con el objetivo de alcanzar a más de 400.000 hogares en el mediano plazo.

Además de estas prioridades, el presupuesto mantiene financiamiento para otras áreas tradicionales de la Intendencia, como políticas culturales, sociales, turísticas y de salud. Bergara resaltó el rol de las policlínicas y el apoyo a la actividad cultural, así como la intervención en contextos sociales críticos.

Con este nuevo marco presupuestal, el gobierno departamental apunta a acelerar los cambios en curso y profundizar las políticas públicas, ahora respaldadas por una situación financiera más estable.