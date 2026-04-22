Gobierno define política de riego y analiza beneficios fiscales para el sector productivo

Entre ellos, destacó la presentación de proyectos piloto tanto en colonización como en el ámbito privado. “Es un avance importante”, sostuvo, y adelantó que en la próxima etapa se definirán las iniciativas prioritarias para su puesta en marcha.

Beneficios fiscales

Fratti también señaló que se estudian herramientas fiscales para estimular inversiones, en particular en sistemas de riego compartido, como represas multiprediales, con el objetivo de atraer a productores e inversores.

Por su parte, Aguerre subrayó el carácter estratégico del riego, al considerarlo clave para transformar la estructura productiva y enfrentar los efectos de la variabilidad climática. En ese sentido, remarcó que las recientes sequías evidenciaron la necesidad de acelerar este tipo de políticas.

Otras medidas adoptadas

El coordinador informó que la comisión aprobó los resultados del trabajo realizado en sus primeros seis meses. Entre las definiciones adoptadas, mencionó la creación de una ventanilla única para la gestión de proyectos, el impulso a sistemas de riego multipredial y el diseño de instrumentos que requerirán reglamentación específica, tanto en materia de incentivos fiscales como en el acceso a energía eléctrica.

En cuanto al financiamiento, se prevé un esquema con fuerte participación privada. La actividad ya fue incorporada al régimen de promoción de inversiones y se evalúan mejoras en los beneficios, especialmente para proyectos colectivos.

Aguerre insistió en que el desarrollo del riego debe ser entendido como una apuesta de largo plazo. “No solo por su impacto en la producción, sino también por su aporte a la sostenibilidad del agro”, afirmó.