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Política Beneficios fiscales |

fortalecimiento del agro

Gobierno define política de riego y analiza beneficios fiscales para el sector productivo

El presidente Yamandú Orsi, se reunió con integrantes de la Comisión Interministerial para trabajar en la elaboración de un Plan Nacional de Riego.

Gobierno se reunió con Comisión Interministerial de Riego.&nbsp;

Gobierno se reunió con Comisión Interministerial de Riego. 

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Por Redacción de Caras y Caretas

El gobierno dio un nuevo paso en la construcción de una política nacional de riego, al avanzar en la definición de lineamientos estratégicos y en la identificación de iniciativas piloto para el sector. La instancia fue encabezada por el presidente Yamandú Orsi, quien este martes 21 participó de una reunión de la Comisión Interministerial de Riego en Torre Ejecutiva.

El encuentro se inscribe en el proceso abierto tras la creación de ese ámbito, encargado de elaborar un Plan Nacional de Riego. Participaron, además, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y los titulares de Economía, Ganadería, Industria y Ambiente.

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, explicó que durante la jornada se presentaron los principales ejes de la estrategia diseñados por el equipo técnico. Según indicó, la comisión —integrada por Presidencia y varias carteras, junto a un espacio operativo coordinado por el ingeniero Tabaré Aguerre y con participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo— ya cuenta con avances concretos.

Entre ellos, destacó la presentación de proyectos piloto tanto en colonización como en el ámbito privado. “Es un avance importante”, sostuvo, y adelantó que en la próxima etapa se definirán las iniciativas prioritarias para su puesta en marcha.

Beneficios fiscales

Fratti también señaló que se estudian herramientas fiscales para estimular inversiones, en particular en sistemas de riego compartido, como represas multiprediales, con el objetivo de atraer a productores e inversores.

Por su parte, Aguerre subrayó el carácter estratégico del riego, al considerarlo clave para transformar la estructura productiva y enfrentar los efectos de la variabilidad climática. En ese sentido, remarcó que las recientes sequías evidenciaron la necesidad de acelerar este tipo de políticas.

Otras medidas adoptadas

El coordinador informó que la comisión aprobó los resultados del trabajo realizado en sus primeros seis meses. Entre las definiciones adoptadas, mencionó la creación de una ventanilla única para la gestión de proyectos, el impulso a sistemas de riego multipredial y el diseño de instrumentos que requerirán reglamentación específica, tanto en materia de incentivos fiscales como en el acceso a energía eléctrica.

En cuanto al financiamiento, se prevé un esquema con fuerte participación privada. La actividad ya fue incorporada al régimen de promoción de inversiones y se evalúan mejoras en los beneficios, especialmente para proyectos colectivos.

Aguerre insistió en que el desarrollo del riego debe ser entendido como una apuesta de largo plazo. “No solo por su impacto en la producción, sino también por su aporte a la sostenibilidad del agro”, afirmó.

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