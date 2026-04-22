Peñarol en un bajón futbolístico y un panorama de muchas dudas

El Club Atlético Peñarol atraviesa una de las crisis deportivas más profundas de los últimos tiempos. Lo que comenzó como una temporada de altas expectativas, se ha transformado en un presente de incertidumbre total tras una seguidilla de resultados negativos que han dejado al equipo prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Apertura 2026 y con un pie en la cuerda floja en la Copa Libertadores.