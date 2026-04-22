Peñarol en un bajón futbolístico y un panorama de muchas dudas

El Club Atlético Peñarol atraviesa una de las crisis deportivas más profundas de los últimos tiempos. Lo que comenzó como una temporada de altas expectativas, se ha transformado en un presente de incertidumbre total tras una seguidilla de resultados negativos que han dejado al equipo prácticamente fuera de la lucha por el Torneo Apertura 2026 y con un pie en la cuerda floja en la Copa Libertadores.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El desplome en el plano local
La situación en el Campeonato Uruguayo ha pasado de la preocupación a la alarma roja tras tres tropiezos consecutivos que han mermado la confianza del plantel y la hinchada:
-
Derrota ante Racing (1-2): En la fecha 9, el equipo sufrió un duro golpe en el Estadio Campeón del Siglo frente a la "Escuelita", perdiendo el liderato que hoy ostenta el equipo de Sayago con una ventaja considerable.
Caída ante Liverpool (0-2): El pasado 13 de abril, un equipo alternativo dispuesto por Aguirre no pudo contener al conjunto negriazul, que jugó con diez hombres durante gran parte del encuentro y aun así logró imponerse con claridad en el feudo aurinegro.
Empate agónico frente a Juventud de Las Piedras (2-2): El pasado lunes 20 de abril, Peñarol no pudo pasar del empate ante un Juventud que lucha en la zona baja. Pese a los goles de Abel Hernández y Leandro Umpierrez y la actitud en el segundo tiempo, el equipo mostró falencias defensivas que impidieron la victoria, dejando escapar puntos que parecen definitivos para las aspiraciones al título.
Panorama internacional: Sin margen de error
A este panorama se suma el inicio irregular en la Copa Libertadores, donde el "Carbonero" solo suma un punto de seis posibles:
-
Empate 1-1 frente a Independiente Santa Fe en Bogotá.
Derrota 1-2 ante Platense en Montevideo.
Con este escenario, el partido del próximo 30 de abril contra Corinthians en San Pablo es trascendental para la continuidad del proyecto deportivo actual.
Situación institucional: Respaldo bajo tensión
A pesar de la creciente presión mediática y el malestar en las redes sociales, el presidente Ignacio Ruglio publicó el 21 de abril un mensaje de respaldo a Diego Aguirre, solicitando "calma y orden" ante el bajón futbolístico y anímico. Ruglio reconoció errores compartidos entre directiva, cuerpo técnico y jugadores, enfatizando la necesidad de mantener el timón firme.
"Tengo la certeza de que hoy, Diego y el plantel necesitan calma y orden... De esta situación salimos todos juntos", expresó el mandatario en su comunicado oficial.