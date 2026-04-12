Mides renovó vías de comunicación en consonancia con su nueva estrategia

Los nuevos números son el 0800 3650 o el 091 365 000. Fueron confirmados este domingo en la página de la red X del Mides.

Hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables. "El 0800 8798 (nro. anterior) seguirá activo", indicó la cartera en su cuenta de X.

Cambios en comunicación

Respecto al cambio de número, Civila indicó que “estamos matrizando también con eso el concepto de un plan 365, porque no queremos más plan invierno”.

Estos cambios forman parte de la primera Estrategia Nacional para Personas en Situación de Calle que se elabora en el país.

Se trata de un proceso participativo “Se inició en agosto con la participación de personas en situación de calle, quienes por primera vez tuvieron un espacio para expresar sus opiniones y contribuir a la construcción de políticas públicas”, recordó Civila.

La estrategia consta de un enfoque integral del Estado y se enfatiza que no es un problema exclusivo del Ministerio de Desarrollo Social, sino de todo el Estado y la sociedad, requiriendo la definición de competencias para todos los organismos.