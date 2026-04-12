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Sociedad Mides | Montevideo |

teléfono y WhatsApp

Mides renovó vías de comunicación en consonancia con su nueva estrategia

Los nuevos números son el 0800 3650 o el 091 365 000 (WhatsApp) y fueron anunciados el viernes por el ministro Civila en el programa Legítima Defensa.

Nuevas vías de comunicación para atender a personas en situación de calle.

Nuevas vías de comunicación para atender a personas en situación de calle.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Pablo Silva Galván

Tal como lo había anunciado el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, a Legítima Defensa (Caras y Caretas), el Mides renovó sus vías de comunicación para recibir avisos sobre personas en situación de calle en Montevideo. Los nuevos números son el 0800 3650 o el 091 365 000 (WhatsApp).

La creación de una aplicación para que la ciudadanía y organizaciones reporten casos y acciones, y nuevas vías de comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social (número 36500 y WhatsApp), fueron anunciados el pasado viernes por el ministro Civila como una de las acciones para el desarrollo de la nueva estrategia de la cartera.

"Es la posibilidad de tener una plataforma colaborativa, donde las personas no solo puedan reportar un caso, sino también reportar acciones que puedan desarrollarse en torno a ese caso. Organizaciones de la sociedad, comunidades que trabajan sobre esto, también pueden colocar allí información que va a alimentar la política pública”, precisó Civila.

Los nuevos números son el 0800 3650 o el 091 365 000. Fueron confirmados este domingo en la página de la red X del Mides.

Hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir. Las vías de comunicación son ahora más sencillas y recordables. "El 0800 8798 (nro. anterior) seguirá activo", indicó la cartera en su cuenta de X.

Cambios en comunicación

Respecto al cambio de número, Civila indicó que “estamos matrizando también con eso el concepto de un plan 365, porque no queremos más plan invierno”.

Estos cambios forman parte de la primera Estrategia Nacional para Personas en Situación de Calle que se elabora en el país.

Se trata de un proceso participativo “Se inició en agosto con la participación de personas en situación de calle, quienes por primera vez tuvieron un espacio para expresar sus opiniones y contribuir a la construcción de políticas públicas”, recordó Civila.

La estrategia consta de un enfoque integral del Estado y se enfatiza que no es un problema exclusivo del Ministerio de Desarrollo Social, sino de todo el Estado y la sociedad, requiriendo la definición de competencias para todos los organismos.

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