Delgado respalda a Botana y escala la tensión política con el Frente Amplio

El cruce por supuestos vínculos indirectos con el narcotráfico reaviva el debate en el Senado y profundiza la confrontación entre oficialismo y oposición. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, salió al cruce de las críticas del Frente Amplio y respaldó las declaraciones del senador Sergio Botana.
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El exintendente de Cerro Largo sostuvo que si bien la fuerza política de gobierno “no es un narcopartido”, sus decisiones estarían influenciadas por intereses que favorecen al narcotráfico. Las afirmaciones generaron una fuerte reacción de la coalición de izquierda, que repudió los dichos y solicitó que el tema sea abordado como asunto político en el Senado.
Un cruce que escala en el Parlamento
Delgado minimizó la polémica y cuestionó la reacción del oficialismo. “De una lagunita quisieron hacer un océano”, ironizó, al tiempo que defendió el contenido de las declaraciones de Botana. Según el dirigente nacionalista, el senador se limitó a enumerar hechos sin acusar directamente a personas o instituciones.
Desde el Frente Amplio, sin embargo, se considera que las expresiones son graves y afectan la institucionalidad, por lo que se busca llevar la discusión al ámbito parlamentario para exigir explicaciones y eventuales rectificaciones.
Hechos “incontrastables” en el centro del debate
El líder blanco argumentó que los planteos de Botana se apoyan en episodios concretos. Entre ellos mencionó la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito y el proceso de extradición del mexicano Gerardo González Valencia, señalando demoras y situaciones irregulares durante administraciones anteriores.
“Son hechos incontrastables”, insistió Delgado, al remarcar que, a su entender, estos episodios reflejan fallas en la gestión pasada. “Contra la realidad no se puede ir”, concluyó.