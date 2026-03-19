Delgado respalda a Botana y escala la tensión política con el Frente Amplio

Desde el Frente Amplio, sin embargo, se considera que las expresiones son graves y afectan la institucionalidad, por lo que se busca llevar la discusión al ámbito parlamentario para exigir explicaciones y eventuales rectificaciones.

Hechos “incontrastables” en el centro del debate

El líder blanco argumentó que los planteos de Botana se apoyan en episodios concretos. Entre ellos mencionó la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito y el proceso de extradición del mexicano Gerardo González Valencia, señalando demoras y situaciones irregulares durante administraciones anteriores.

“Son hechos incontrastables”, insistió Delgado, al remarcar que, a su entender, estos episodios reflejan fallas en la gestión pasada. “Contra la realidad no se puede ir”, concluyó.