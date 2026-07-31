El martes, en el ciclo de conferencias “La justicia en debate”, organizado por el senador colorado Gustavo Zubía, el también senador de ese mismo partido, Pedro Bordaberry, afirmó que el Frente Amplio (FA) "no tiene los huevos" para darles la prisión domiciliaria a los presos en Domingo Arena por delitos cometidos durante la última dictadura militar y anunció que presentará un artículo aditivo en la Rendición de Cuentas para otorgar el excarcelamiento a los mayores de 70 años.
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FA rechaza iniciativa de Bordaberry sobre prisión domiciliara: "No son presos políticos"
Bordaberry afirmó que el FA "no tiene los huevos" para darles la prisión domiciliaria a los presos en Domingo Arena y anunció aditivo para otorgar excarcelamiento a los mayores de 70 años.