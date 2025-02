"Derecho a la vivienda y justicia territorial", entre los objetivos trazados por la futura ministra Cairo

PHOTO-2025-02-03-14-51-38.jpg El equipo de Vivienda del gobierno de Yamandú Orsi.

La futura ministra resaltó que muchos de los integrantes del equipo provienen del interior del país y subrayó que su administración impulsará políticas que lleguen a todos los departamentos.

En esa línea, el Ministerio contará con representantes en distintas regiones para recopilar información de primera mano sobre las principales necesidades en materia de vivienda y ordenamiento territorial.

Por su parte, el futuro subsecretario, Christian Di Candia, aseguró que el trabajo del MVOT se enfocará en un abordaje desde el territorio.

“Estar hoy en el interior es importante para nosotros porque reafirma nuestra convicción de estar presente en todo el país”, manifestó.

Di Candia remarcó que la vivienda no solo es un derecho vinculado al hogar, sino que también impacta en la educación, la salud, el crecimiento económico y la integración social.

“Sabemos que partimos de situaciones muy complejas y que los recursos no van a dar para todo. Tenemos claro que no venimos a refundar, pero sí venimos a innovar, a crear, a creer y a dejar todo en la cancha para que estos próximos cinco años las viviendas para las familias uruguayas puedan ser una realidad y no una utopía, y logren el sueño de tener un hogar”, agregó Di Candia.

Los principales nombres del equipo de Vivienda

La directora general de Secretaría del ministerio será la abogada María Laura López y el ingeniero civil Milton Machado Lens ocupará el cargo de director Nacional de Vivienda. En tanto, la arquitecta Paola Florio será la directora Nacional de Ordenamiento Territorial.

La próxima directora nacional de Integración Social y Urbana será Tamara Paseyro y la coordinadora general del Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos será Inés Sarries. En tanto, el coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios será Martín Delgado.

El presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) será el economista, Claudio Fernández, quien ya fue vicepresidente de ese organismo entre 2012 y 2020. En tanto, el vicepresidente de la ANV será Gustavo Machado.

Por su parte, el actual intendente de Salto, Andrés Lima, será el presidente del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir). Mientras que el vicepresidente de Mevir será el arquitecto Martín Yerú Zárate García y el gerente general será Gonzalo Balarini.