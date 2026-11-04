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Cultura y espectáculos fiesta | Parque Roosevelt | SITIO

Sábado 7 de noviembre en Sitio

Fiesta del Tannat y el Cordero en el Parque Roosevelt

La fiesta organizada por el INAVI y el INAC, y producida por Garage Gourmet, propone celebrar alrededor de una mesa dos de las expresiones más reconocibles de nuestra cultura productiva y alimentaria.

Llega la primera edición de la Fiesta del Tannat y el Cordero.

Llega la primera edición de la Fiesta del Tannat y el Cordero.

 Garage Gourmet
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Por Redacción Caras y Caretas

El próximo 7 de noviembre, la carpa de Sitio, en el Parque Roosevelt, será escenario de la primera edición de la Fiesta del Tannat y el Cordero, un encuentro que reúne dos productos profundamente ligados a la identidad gastronómica del Uruguay: el vino que encontró en estas tierras una de sus expresiones más singulares y el cordero, una carne que habla de campo, pasturas, fuego, territorio y tradición.

Organizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC), con la invitación de la Intendencia de Canelones y la producción de Garage Gourmet, la fiesta propone llevar a la mesa el Tannat y el Cordero, dos de los productos más reconocibles de nuestra cultura productiva y alimentaria.

Un evento que llegó para quedarse

La primera edición inaugurará así un nuevo encuentro en el calendario gastronómico nacional. En su evento lanzamiento, realizado en el Hotel Hampton by Hilton Montevideo, Diego Spinoglio, presidente del INAVI, sostuvo que el evento supone una oportunidad para destacar “nuestra cultura y nuestras tradiciones”, así como para “mostrar al consumidor nacional el gran valor que tiene Uruguay” en cuanto a las familias productoras de vino y carne.

El presidente del INAC, Gastón Scayola, señaló que se trata de “dos productos con los que el país se puede identificar” y que, “cuando hablamos de la carne, el vino y el fuego en Uruguay es lo que nos reúne”. A su vez, expresó la voluntad de que “se sigan tejiendo, construyendo y haciendo cosas lindas para el país”.

En tanto, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, indicó que “traer esta conjugación del cordero y el vino a Canelones y, concretamente, al Parque Roosevelt es muy importante”. Manifestó la intención de que el evento “ponga su ancla en Canelones, que lo podamos repetir una y otra vez, y que rápidamente se meta en la agenda no solo de Canelones sino a nivel país”.

Propuesta musical

La música será parte fundamental de esta celebración. Durante la jornada se presentarán:

Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Phoro y Alfonsina, Piero y Horacio junto a otros artistas sorpresa, para acompañar una fiesta que busca reunir gastronomía, vino, música y cultura en una misma experiencia.

Una copa de Tannat. El aroma del cordero al fuego. Música que empieza a sonar. Amigos alrededor de una mesa y una sobremesa que se extenderá un poco más de lo previsto.

Bodegas nacionales participantes

Participan más de 35 bodegas. Algunas de ellas son: Ariano Hermanos, Bodega Bracco Bosca, Bodega Familia Barbero, Bodega Hijos de Pose, Bodega Marichal, Bodega Piccardo, Bodega Rodríguez Hermanos, Bodega Roses, Bodega Spinoglio, Bodegas Bouza, Campiglia, Casa Grande Arte y Viña, Castillo Viejo, Cerro Chapeu, Cerro del Toro, Cofradía de la Sierra, Cooperativa Vicca, De Lucca, El Capricho Winery, Estancia La Cruz / Damián Blengio, Familia Dardanelli, Familia Traversa, Favretto y Dragone, Giménez Méndez, H. Stagnari, Hector Peluffo, Juan Toscanini e Hijos, La Bodeguita de Cacho, Los Ranchos, Narbona, Olga María Silva, Bodega Pablo Fallabrino, Pizzorno Family Wine Entrepreneurs, Quinta Santero, Viña Varela Zarranz, Bodega Brisas.

¿Cómo participar de la Fiesta del Tannat y el Cordero?

Mediante un ticket de entrada, los asistentes podrán disfrutar de dos preparaciones con cordero y varias copas de vinos nacionales, en un recorrido gastronómico creado especialmente para la ocasión por Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Fabrizio Sergio. Tres cocineros, tres trayectorias y tres sensibilidades que trabajarán juntos para explorar distintas posibilidades del cordero y sus encuentros con el vino uruguayo.

Lugar: SITIO, Parque Roosevelt (junto a Patinlandia), Rambla Costanera, Canelones.

Horario: desde las 12 a las 18 hs.

Valor: $1.550 - Incluye tapeo, dos platos principales con cordero, 8 degustaciones de vinos para probar y postre.

Entradas: https://app.entraste.com/events/fiesta-del-tannat-y-el-cordero

Instagram: @tannatycordero_uy

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