Fiesta del Tannat y el Cordero en el Parque Roosevelt

El presidente del INAC, Gastón Scayola, señaló que se trata de “dos productos con los que el país se puede identificar” y que, “cuando hablamos de la carne, el vino y el fuego en Uruguay es lo que nos reúne”. A su vez, expresó la voluntad de que “se sigan tejiendo, construyendo y haciendo cosas lindas para el país”.

En tanto, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, indicó que “traer esta conjugación del cordero y el vino a Canelones y, concretamente, al Parque Roosevelt es muy importante”. Manifestó la intención de que el evento “ponga su ancla en Canelones, que lo podamos repetir una y otra vez, y que rápidamente se meta en la agenda no solo de Canelones sino a nivel país”.

Propuesta musical

La música será parte fundamental de esta celebración. Durante la jornada se presentarán:

Luciano Supervielle y Mateo Ottonello, Phoro y Alfonsina, Piero y Horacio junto a otros artistas sorpresa, para acompañar una fiesta que busca reunir gastronomía, vino, música y cultura en una misma experiencia.

Una copa de Tannat. El aroma del cordero al fuego. Música que empieza a sonar. Amigos alrededor de una mesa y una sobremesa que se extenderá un poco más de lo previsto.

Bodegas nacionales participantes

Participan más de 35 bodegas. Algunas de ellas son: Ariano Hermanos, Bodega Bracco Bosca, Bodega Familia Barbero, Bodega Hijos de Pose, Bodega Marichal, Bodega Piccardo, Bodega Rodríguez Hermanos, Bodega Roses, Bodega Spinoglio, Bodegas Bouza, Campiglia, Casa Grande Arte y Viña, Castillo Viejo, Cerro Chapeu, Cerro del Toro, Cofradía de la Sierra, Cooperativa Vicca, De Lucca, El Capricho Winery, Estancia La Cruz / Damián Blengio, Familia Dardanelli, Familia Traversa, Favretto y Dragone, Giménez Méndez, H. Stagnari, Hector Peluffo, Juan Toscanini e Hijos, La Bodeguita de Cacho, Los Ranchos, Narbona, Olga María Silva, Bodega Pablo Fallabrino, Pizzorno Family Wine Entrepreneurs, Quinta Santero, Viña Varela Zarranz, Bodega Brisas.

¿Cómo participar de la Fiesta del Tannat y el Cordero?

Mediante un ticket de entrada, los asistentes podrán disfrutar de dos preparaciones con cordero y varias copas de vinos nacionales, en un recorrido gastronómico creado especialmente para la ocasión por Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Fabrizio Sergio. Tres cocineros, tres trayectorias y tres sensibilidades que trabajarán juntos para explorar distintas posibilidades del cordero y sus encuentros con el vino uruguayo.

Lugar: SITIO, Parque Roosevelt (junto a Patinlandia), Rambla Costanera, Canelones.

Horario: desde las 12 a las 18 hs.

Valor: $1.550 - Incluye tapeo, dos platos principales con cordero, 8 degustaciones de vinos para probar y postre.

Entradas: https://app.entraste.com/events/fiesta-del-tannat-y-el-cordero

Instagram: @tannatycordero_uy