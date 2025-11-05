El Diálogo Social culminó su primera etapa de escucha activa con un seminario enfocado en el desafío crucial del financiamiento de los cuidados de larga duración. Este encuentro, que marca el cierre de un ciclo de ocho sesiones, abordó la necesidad de analizar cómo garantizar la continuidad de la atención a aquella parte de la población que presenta distintos niveles de dependencia, incluidos los cuidados más severos que requieren internación en centros de larga estadía.
Financiación mixta
Diálogo Social propone financiamiento de cuidados de larga duración
El Diálogo Social analiza iniciativa para crear fondo de cuidados financiado por diversos sectores: trabajadores, pasivos, empleadores y recursos estatales.