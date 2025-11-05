Diálogo Social propone financiamiento de cuidados de larga duración

La iniciativa del fondo

El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, explicó que bajo esta premisa se presentó una propuesta fundamental del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Dicha iniciativa postula la creación de un fondo de cuidados de carácter mixto y cofinanciado, cuya meta sea robustecer el financiamiento del sistema y asegurar el derecho a los cuidados de largo plazo. Este modelo implicaría la participación de diversos sectores, incluyendo aportes de trabajadores, jubilados y pensionistas, empleadores, más los recursos del propio Estado. Esta dimensión ha sido objeto de evaluación en el país desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2015.