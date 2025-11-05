Hacete socio para acceder a este contenido

Política diálogo social | fondo |

Financiación mixta

Diálogo Social propone financiamiento de cuidados de larga duración

El Diálogo Social analiza iniciativa para crear fondo de cuidados financiado por diversos sectores: trabajadores, pasivos, empleadores y recursos estatales.

El Diálogo Social culminó su primera etapa de escucha activa con un seminario enfocado en el desafío crucial del financiamiento de los cuidados de larga duración. Este encuentro, que marca el cierre de un ciclo de ocho sesiones, abordó la necesidad de analizar cómo garantizar la continuidad de la atención a aquella parte de la población que presenta distintos niveles de dependencia, incluidos los cuidados más severos que requieren internación en centros de larga estadía.

La iniciativa del fondo

El coordinador del Diálogo Social, Hugo Bai, explicó que bajo esta premisa se presentó una propuesta fundamental del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Dicha iniciativa postula la creación de un fondo de cuidados de carácter mixto y cofinanciado, cuya meta sea robustecer el financiamiento del sistema y asegurar el derecho a los cuidados de largo plazo. Este modelo implicaría la participación de diversos sectores, incluyendo aportes de trabajadores, jubilados y pensionistas, empleadores, más los recursos del propio Estado. Esta dimensión ha sido objeto de evaluación en el país desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en 2015.

A modo de balance de esta primera etapa de participación ciudadana, Bai destacó la multiplicidad de canales utilizados para escuchar a la academia, investigadores, especialistas y la ciudadanía, enriqueciendo significativamente el proceso. La etapa de escucha, próxima a finalizar, sumará un total de 28 conversatorios realizados en todo el territorio nacional, además de 67 audiencias concedidas a instituciones y organismos que solicitaron reunirse con la Comisión Ejecutiva.

Adicionalmente, la Plataforma de Participación Ciudadana ha recibido más de 50 entradas o propuestas hasta el momento, medio que permanecerá habilitado para recibir insumos hasta el 20 de noviembre. El coordinador concluyó que el objetivo del Diálogo Social es definir "cuál es la protección social que el país precisa en las próximas décadas", encarando los desafíos enormes de cómo garantizar derechos y, al mismo tiempo, cómo financiarlos. El proceso culminará con la entrega de un documento que integrará todas las propuestas acordadas el próximo 30 de abril de 2026, luego de haber generado más de 120 insumos en este período inicial.

Temas

Dejá tu comentario

