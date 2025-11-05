Abogado de "Betito" Suárez dijo que la droga incautada a su cliente era de "consumo personal"

Al "Betito" le incautaron droga, en particular pastillas de Tussi, también conocida como cocaína rosa.

Cabrera reconoció que su cliente llevaba la droga consigo, pero que se trata de algo para "consumo personal". "Es algo que él consume", contó.

Agregó que los allanamientos que realizó la Policía eran "por otra cosa", pero en ese marco es que detuvieron al "Betito".

"El allanamiento no estaba dirigido a él, es solo porque es él, porque hay prensa atrás de él que siempre que lo presentan dicen: 'Uh Betito Suárez". Es todo un malentendido", afirmó.

Sobre el delito de lavado de activos que se investiga sobre Suárez, Cabrera aseguró que "no hay nada" ni "se ha demostrado nada". "Además decretaron la reserva de la audiencia así que tampoco mucha cosa... Quiero respetar a Fiscalía no voy a decir cosas".

Uno de los más peligrosos para la policía

Para la Policía, Suárez es uno de los delincuentes más peligrosos y es apuntado como líder del clan narco "Los Suárez", que opera en el Cerro. Sin embargo, no se conocía que estuviera requerido por ningún delito desde que está en libertad en febrero de 2023. De hecho, Suárez mantenía hasta este lunes una vida de alto perfil, publicando en redes sus actividades sociales. Por ejemplo, este lunes en la tarde publicó una foto comiendo en un restaurante.

En febrero Suárez fue víctima de un ataque a balazos. Desde una moto le dispararon varias veces mientras estaba en el supermercado de su pareja. Cuatro balazos ingresaron en el cuerpo del delincuente, que horas después de ser operado, salió del Hospital Maciel caminando.